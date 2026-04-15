Andreína Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), afirmó este miércoles que las autoridades venezolanas impidieron una visita de funcionarios de la Embajada de Colombia a la cárcel El Rodeo I, tras reportes de represión contra una protesta iniciada la semana pasada en ese recinto por detenidos colombianos.

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Durante una protesta en las afueras de la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas, Baduel afirmó a la prensa que los funcionarios de la Embajada colombiana acudieron a esa prisión el pasado jueves, tras las denuncias de represión, pero les negaron el ingreso.

“Estamos en comunicación con el embajador y ni siquiera a la Embajada le han dado respuesta. Por el contrario, lo que hacen es desmentir la situación y decir que allí está todo normal”, indicó.

En El Rodeo I, ubicada a las afueras de Caracas, hay 24 detenidos extranjeros, de los cuales 20 son colombianos, dijo Baduel.

Asimismo, señaló que su organización también mantiene comunicación con la Embajada estadounidense en Caracas y con “el cuerpo diplomático en pleno”, ante quienes han insistido en la constitución de un “canal humanitario” para “salvarle la vida” a los detenidos.

“Hemos insistido también que mientras termine este proceso en nuestro país, los presos políticos sean tratados con respeto y con dignidad”, añadió.

Según informó el Clipp, el miércoles pasado varios detenidos extranjeros en El Rodeo I iniciaron una protesta para reclamar por las condiciones de encarcelación, incluyendo la falta de saneamiento en sus celdas, donde -aseguraron familiares- tienen letrinas abiertas.

El reclamo, relató la ONG, culminó con una represión en la que se habría usado gas lacrimógeno y gas pimienta, causando asfixia en algunos detenidos. Posteriormente, se impidió la visita de varios familiares, incluyendo a Baduel, por denunciar el hecho.

Este miércoles, activistas y familiares del Clipp denunciaron las torturas contra los presos políticos en Venezuela ante la Fiscalía, luego de que esta institución asegurara la semana pasada que verificó el cumplimiento de los “procedimientos y protocolos de rigor” en el manejo de la protesta dentro de la prisión.