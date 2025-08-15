Sorpresa causó la muerte de la periodista Alejandra Gómez, no había indicios de enfermedades o algo parecido y su fallecimiento se dio a conocer sin ahondar en detalles y en una reciente entrevista a su mejor amiga dejó más dudas que certezas.

Según María Rojas, amiga de la comunicadora, la familia decidió mantener en secreto con su círculo más íntimo la noticia para evitar especulaciones alrededor de su muerte, esto por la figura pública que era.

“Esto es muy duro. Ha sido muy difícil. No nos lo esperábamos. Solo pido que no empiecen a hacer comentarios malintencionados como los que veo en redes sociales”, aseguró Rojas en entrevista en el podcast La Red Viral.

Su amiga reveló que Alejandra no estaba pasando por un buen momento emocionalmente y que le hacía frente a unos cuantos problemas de los que se limitó a hablar. “Ella estaba pasando por una situación personal un poco difícil y estaba un poco tensa”.

Pero hubo algo que detonó su intranquilidad el día de su cumpleaños, mismo día en el que falleció y que terminó desestabilizándola. Rojas no especificó qué le ocurrió a su amiga.

“El día de su cumpleaños ella estaba bien, estaba tranquila, pero una situación particular hizo que ella se intranquilizara. Yo no soy la indicada para hablar de esto, eso es de su vida privada”, explicó.

María reconoció que Gómez estaba buscando ayuda y que tenía todo el ímpetu para salir adelante con sus planes personales a pesar de los problemas que la aquejaban.

Pero lo que más llamó la atención de la entrevista fue su revelación sobre una investigación que cursa en la Fiscalía General de la Nación que busca esclarecer las causas de la muerte de la periodista que de momento sigue siendo un misterio por el hermetismo con el que se ha manejado.

“La Fiscalía, en este momento, lleva el caso y las investigaciones. Toca esperar, o si de pronto en algún momento la mamá se siente en la capacidad de hablar, lo hará”, aseveró María Rojas al podcast en mención.

Sobre el esposo de Gómez, Andrés Marín Martínez, indicó que “no es una persona que yo, en este momento, quiera hablar, me reservo mis comentarios”.

Este último en sus redes sociales se pronunció lamentando la muerte de su esposa con unas sentidas palabras: “¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas”.

“Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita…!”, agregó el también comunicador.