El pasado 10 de agosto, día en que cumplía 43 años, falleció Alejandra Gómez, periodista y reportera con más de 15 años de trayectoria en medios de comunicación como RCN, Red+ y CityTV.

La noticia fue confirmada este jueves 14 de agosto por el equipo del programa ‘Mañana Express’ de RCN Televisión, en donde trabajaba actualmente.

Gómez desarrolló una amplia carrera en televisión, con experiencia en canales como Telepacífico, CityTv, donde hizo parte de la Franja Mujeres, Red Más Noticias, Claro y el propio Canal RCN.

Además, se destacó como maestra de ceremonias en eventos en su natal Cali, Valle del Cauca. Las circunstancias de su fallecimiento no han sido reveladas por su familia. Sin embargo, sus compañeros de ‘Mañana Express’ le rindieron un homenaje televisivo, recordándola como “una mujer sencilla, inquieta y guerrera” y repasando algunas de sus coberturas más memorables.

“Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria. Fortaleza para tu familia amiga”, fue uno de los mensajes que le dejaron a la comunicadora social.