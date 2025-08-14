La plaza principal de Soledad se convertirá este 16 y 17 de agosto en un gran escenario gastronómico para recibir la primera edición del GastroFest, un evento que reunirá a más de veinte emprendedores de comidas rápidas y veinte artesanos locales que desde las 2:00 p.m. mostrarán sus mejores propuestas de perros calientes y hamburguesas.

Brency Peña de la Cruz, directora de Competitividad de la Alcaldía de Soledad, contó a EL HERALDO que el festival representa una oportunidad para mostrar el talento soledeño, teniendo en cuenta que los participantes han recibido capacitaciones en fortalecimiento integral a través del CERF, talleres de competencias blandas para mejorar la atención al cliente, y acompañamiento para innovar en sus productos.

“Queremos que nuestros emprendedores no solo vendan, sino que se posicionen, que fortalezcan sus negocios y que logren conectar con su público. Para la selección de los participantes, los chefs del SENA evaluaron y escogieron las propuestas más innovadoras y mejor presentadas para representar al municipio en este debut gastronómico”.

Además de la oferta culinaria, los visitantes encontrarán una variada muestra artesanal con bisutería, bolsos, repostería y piezas únicas elaboradas por artesanos soledeños. Todo, en un evento gratuito y con entrada controlada, respaldado logísticamente por la Alcaldía. “La alcaldesa ha sido clara, y es que no queremos que se le cobre al pueblo ni a los emprendedores. Este es un proyecto social para impulsar la economía local”, enfatiza Peña de la Cruz.

Las expectativas son altas. La organización estima la asistencia de entre dos mil y tres mil personas por día y proyecta que cada emprendedor pueda vender entre 200 y 300 productos diarios. La apuesta es que el GastroFest no sea un evento aislado, sino una serie de festivales que en el futuro abarquen otras especialidades como comidas típicas, fritos y diferentes expresiones de la cocina local.