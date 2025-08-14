El director de cine español Pedro Almodóvar ha finalizado el rodaje de ‘Amarga Navidad’, que comenzó a grabar en junio y cuyos escenarios se han repartido entre Madrid y la isla de Lanzarote, en el archipiélago atlántico de Canarias.

Lea Últimos días para postular a la Fase II del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico

Para poner fin a estos meses de trabajo, Almodóvar repartió flores entre sus actores principales, entre los que se encuentran el argentino Leonardo Sbaraglia o las españolas Bárbara Lennie y Aitana Sánchez Gijón, según un vídeo promocional difundido este jueves por la productora El Deseo.

En medio del paisaje volcánico de Lanzarote, donde el director español ya rodó otra de sus películas, ‘Los abrazos rotos’ (2008), un miembro del equipo anuncia que Bárbara Lennie y Milena Smiit han terminado la película y a continuación el director les hace entrega de un ramo de flores a cada una.

Aquí Dave Franco y Alison Brie se aventuran en un amor que se deforma en ‘Juntos hasta la muerte’

El ritual se repite en otras escenas que aparecen en el montaje con otros de los actores tanto en la isla canaria como en Madrid.

Está previsto que la película llegue a las salas de cine en 2026.

Además Luc Besson le da una nueva vida a ‘Drácula’ en el cine

En ‘Amarga Navidad’ Almodóvar vuelve al español tras haber rodado en inglés su anterior largometraje, ‘The Room Next Door’ (La habitación de al lado’), con Julianne Moore y Tilda Swinton, con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia el año pasado.

Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la ‘chica Almodóvar’ Rossy de Palma.

También ‘Alien: Earth’ asusta a la humanidad con el futuro de la IA y los “monstruos del pasado”

Bárbara Lennie apareció en ‘La piel que habito’ (2011), el argentino Leonardo Sbaraglia en ‘Dolor y Gloria’ (2019), Victoria Luengo trabajó en ‘La habitación de al lado’ (2024) y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit se pusieron a las órdenes del director manchego en ‘Madres Paralelas’ (2021).

Se estrenan en este universo Patrick Criado y Quim Gutiérrez, aunque este último trabajó en ‘Mentiras pasajeras’, una serie producida por El Deseo, la productora de Alomodóvar.

Más Así se ve el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la cuarta película con Tom Holland

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de ‘Amarga Navidad’ gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna. Hasta que una crisis de pánico le obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Lea La Temporada de Cine Colombiano llegará a más de 15 departamentos del país

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras Bonifacio se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

Aquí El príncipe Harry y Meghan Markle amplían su contrato con Netflix para cine y televisión