En Juntos hasta la muerte, Dave Franco y Alison Brie se enfrentan a una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando compartirlo todo con la persona que amas empieza a volverse insoportable? La película, que llega este jueves a salas colombianas, lleva esa inquietud a un terreno donde el romance y el horror se contaminan mutuamente.

La historia sigue a Tim y Millie, una pareja que abandona la ciudad para instalarse en una casa de campo. No hay terceros en discordia ni dramas de oficina, solo ellos y un paisaje aparentemente tranquilo… hasta que un encuentro inexplicable con algo que no pertenece a este mundo empieza a torcerlo todo.

Lo que al principio es una tensión invisible se convierte en una amenaza que altera sus cuerpos, su memoria y la forma en que se reconocen el uno al otro.

Michael Shanks, director y guionista, parte de una experiencia personal para construir el guion: “Llevo más de quince años con mi pareja… nunca hemos vivido la adultez por separado. Siempre hemos compartido la misma casa, los mismos amigos, la misma comida, el mismo aire… Quería explorar el horror que puede haber en eso, cómo las ansiedades del compromiso pueden crecer hasta deformarlo todo”.

Lejos de buscar un simple susto, Shanks empuja la historia hacia un retrato incómodo de la codependencia y la monogamia. “Trata sobre el amor y los resentimientos, y sobre si, llegado cierto punto, realmente podemos saber dónde termina una vida y empieza la de nuestra otra mitad”, añade.

Y lo hace recurriendo a un arsenal visual ambicioso, aprovechando cada recurso técnico que soñaba de adolescente, cuando devoraba los extras de los DVD.

Cortesía Diamonds Films/Neon

Una pareja real, un amor ficticio que se quiebra

Que Franco y Brie sean pareja en la vida real le da a la película una tensión especial. “Su relación de largo plazo suma una capa profunda de autenticidad a estos personajes”, reconoce Shanks. “Son el corazón que mantiene unida la película”.

Para Franco, que también es productor, la clave fue jugar con la ambigüedad. “Tim quiere salvar lo que tiene, pero no sabe si la amenaza está afuera o si la están creando ellos mismos. Esa duda es lo que me atrajo del papel”, dice.

Brie, que además de actuar produjo la cinta, habla de un rodaje que exigió tanto a nivel físico como emocional: “La confianza que tenemos el uno en el otro nos permitió ir más lejos. Millie me obligó a pensar en cómo el amor puede transformarse en algo irreconocible cuando se descuida”.

Cortesía Diamonds Films/Neon

Horror con raíces en lo cotidiano

Aunque la película se inscribe en el género de terror, su fuerza viene de lo reconocible: discusiones que se arrastran, silencios incómodos, gestos que antes eran tiernos y ahora irritan. Sobre esa base crece lo sobrenatural, que funciona como catalizador y espejo deformado de lo que ya estaba roto.

El director quería que el público sintiera que los personajes no solo luchan contra una fuerza externa, sino contra la fusión —o invasión— del otro en su propia identidad. “Estoy orgulloso de haber llevado el horror a lugares que no había visto antes”, dice, “pero más aún de que debajo de todo siga siendo una historia con resonancia personal”.

Estreno de festival, llegada a salas

Juntos hasta la muerte tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2025, donde llamó la atención por su mezcla de drama íntimo y horror físico. Para Shanks, debutar allí fue “un sueño hecho realidad” y una oportunidad para poner su nombre en el mapa con una propuesta que no teme incomodar.

Con un equipo comprometido y dos protagonistas que conocen de memoria los gestos y silencios del otro, la película se presenta como algo más que una historia de miedo. Es un retrato áspero de lo que puede pasar cuando el “para siempre” empieza a sentirse como una sentencia.

Este jueves, el público colombiano podrá asomarse a esa relación que, para seguir viva, tal vez tenga que devorarse a sí misma.