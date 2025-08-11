Los duques de Sussex, Harry y Meghan, anunciaron este lunes que han ampliado su contrato con Netflix para realizar nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma.

“Estamos orgullosos de extender nuestro acuerdo con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto”, dijo Meghan en un comunicado recogido por los medios británicos.

El nuevo contrato entre Netflix y Archewell Productions, la productora gestionada por los duques de Sussex, será “multianual y de primera opción” para proyectos cinematográficos y televisivos.

Además, contiene un acuerdo especial de patrocinio con la marca de vino y productos alimentarios de Meghan, ‘As Ever’.

“Mi marido (el príncipe Harry) y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo en Archewell Productions para crear contenidos reflexivos a través de diferentes géneros que resuenan globalmente y celebran nuestra visión compartida”, añadió la duquesa de Sussex en la nota.

En este sentido, el acuerdo incluiría, al menos, una segunda temporada del programa de estilo de vida ‘With Love, Meghan’ y un documental especial de Navidad de los Sussex en diciembre.

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma de contenido bajo demanda por un valor estimado de 100 millones de dólares (86,2 millones de euros) tras retirarse de sus funciones reales en 2020, que terminaba en septiembre.

El tabloide británico ‘The Sun’ aseguró a finales de julio que el contrato entre los Sussex y Netflix no sería renovado por los bajos niveles de audiencia de sus últimos proyectos, el documental ‘Polo’ y ‘With Love, Meghan’.

La jefa de contenido de Netflix, Bela Bajaria, aseguró en la nota que estaban “encantados” de continuar el acuerdo con los Sussex, porque las de Enrique y Meghan son “voces influyentes cuyas historias resuenan con las audiencias de todas partes”.

“La respuesta a su trabajo habla por sí misma, pues Harry y Megan dieron una mirada íntima a los espectadores sobre sus vidas y rápidamente se convirtieron en una de nuestras series documentales más vistas”, añadió sobre ‘Harry y Meghan’ (2022).