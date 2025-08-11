La alegría del Carnaval de la 44 se vistió de luto este lunes 11 de agosto. La organización anunció la cancelación del evento de designación de sus reyes, previsto para la mañana de hoy, como muestra de respeto tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El político, de 39 años, murió a las 2:00 a. m. en Bogotá, luego de más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe. Su deceso se produjo por complicaciones derivadas de múltiples cirugías practicadas tras el atentado que sufrió durante un acto político en la capital del país.

El congresista recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, de un arma de fuego tipo pistola Glock 9 milímetros que fue accionada por un adolescente de 15 años, quien fue aprehendido minutos después del ataque.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un ser humano admirable, cuyo compromiso y ejemplo dejaron huella en todos quienes tuvimos la fortuna de conocerlo”, señaló el comunicado emitido por el Carnaval de la 44.

La agrupación carnavalera informó que el evento previsto para hoy “queda cancelado” y convocó a la comunidad a unirse en oración y enviar sus condolencias a los familiares y seres queridos del político. Se prevé que el evento se postergue para algún día de esta semana.

Miguel Uribe Turbay, nacido el 28 de enero de 1986 en Bogotá, heredó la vena política de sus abuelos Julio César Turbay y Rodrigo Uribe Echavarría.

Su abuelo materno, Julio César, fue presidente de Colombia en el periodo 1978-1982. Mientras que Rodrigo Uribe fue director del Partido Liberal.