No había existido una expectativa tan grande por conocer a una reina como la que se vivió este año. Y este viernes, esa espera terminó: Michelle Char Fernández fue presentada oficialmente como la soberana del Carnaval 2026 en la Casa del Carnaval, vestida de cumbia y acompañada por la cumbiamba La Revoltosa, que le puso el compás y el sabor de la tradición.

“Bueno, para mí el tema de la pollera de cumbiambera es algo como esencial. Yo digo que hasta que tú no estés puesta ya con tu pollera de cuadritos no te sientes reina”. Y así fue, hacia las 12:15 p.m., la soberana apareció luego de haber hecho parte del podcast ‘Siempre reinas’, donde contó detalles de este emocionante momento.

Y como si se tratase de una cábala, confesó: “Yo para mis fotos quitaría la de Caro, porque yo decía esa pollera es de la suerte. Y para mi día de reina, yo decía, bueno, nunca está de más tener una pollera de cumbiambera. Y aquí estoy luciéndola feliz”.

En su calle de honor también estuvo presente la danza afrocolombiana, Fuerza Negra, que integra hace dos años y medio disfrutando de otro de sus ritmos favoritos: el mapalé.

Josefina Villarreal

Sin poder creerlo aún, Michelle expresó sus primeras palabras a los medios de comunicación como reina: “Me siento contenta, primero que todo, feliz de estar rodeada de todos ustedes. Les agradezco por estar aquí haciéndome preguntas”.

“Un sueño cumplido”, así definió Michelle este momento, que la convierte en la tercera reina de su familia y en la soberana número 90 en la historia del Carnaval. “Me siento feliz, me siento alegre, estaba llorando cuando recibí la llamada, eran lágrimas de alegría”.

Michelle asegura que nació con el Carnaval y lo explica con orgullo: “No solo vengo de una familia de reinas, sino que desde chiquita me mostraron lo que es la historia. Yo creo que todos aquí saben de dónde viene la voz del pico que suena en toda Barranquilla desde septiembre”.

El reto es grande, pero la preparación ha sido de toda la vida.

“Toda mi vida me he preparado para esto, porque el Carnaval, como tú lo dijiste, se nace. Me acaban de nombrar y ya voy para Pereira, con toda la actitud de representar y dejar el Carnaval en alto”.

A trabajar por la fiesta

En redes sociales, la acogida ha sido masiva y lo agradece de corazón: “Barranquilla ha sido el mejor acogimiento que me han tenido, antes incluso de ser reina… aunque yo no fuera elegida, yo ya me sentía con la corona”.

Tampoco olvidó a las demás candidatas: “Fue un ramillete espectacular. Entre esas, mi mejor amiga. Este Carnaval también es de ustedes. Lo vivimos juntas y espero que estén aquí al lado mío”.

En su mandato, Michelle tiene claro el objetivo: “Quiero volver a la tradición, volver a la raíz y hacer visible a todas las personas que están detrás de estas fiestas, desde los más chiquitos hasta los más grandes”.