El momento más esperado de una aspirante a reina del Carnaval le llegó a Michelle Char durante la mañana de este viernes cuando el alcalde Alejandro Char le notificó que ella sería la encargada de liderar la fiesta cultural más importante del país en el 2026.

Acompañado de la primera dama, Katia Nule, el mandatario la saludó con las siguientes palabras: “¿Qué dice la reina 2026? Que lindo verte contenta amor. Sabemos, los que te conocemos, lo que has luchado por este momento, toda tu vida. Te hemos visto desde chiquita recorrer todas las calles de Barranquilla peleando por el Carnaval, por su tradición. Y te felicitamos todos los barranquilleros por esta alegría. Vas a llevar este Carnaval bien hermoso para el mundo entero”.

Michelle, por su parte, agradeció con la voz entrecortada: “Este es mi sueño. Estoy muy feliz, muy feliz y vamos a hacer un Carnaval a otro nivel”.

A su vez, el alcalde reconoció la solidaridad que tuvieron las otras candidatas días previos a conocer la noticia.“ Felicitar también por todas las otras candidatas con las que estuviste. Ojalá Colombia aprendiera de esa solidaridad que vivimos. El Carnaval 2026 te recibe con los brazos abiertos. Estamos muy felices de que seas la reina”.

Por su parte, la primera Dama Katia Nule, le expresó: “Miche, este es tu sueño hecho realidad. Un sueño que tienes desde pequeñita. Y yo estoy convencida que tu alegría, tu entusiasmo, tu energía y toda esta campaña tan bella que hiciste para ser Reina del Carnaval va a Barranquilla, te va a acoger con los brazos abiertos. Todo el mundo está muy alegre con este nombramiento y cuenta con nosotros ¡Que viva el Carnaval de Barranquilla!”.

Y finalizaron con una frase que ama la nueva soberana: “Desde aquí hasta el Miércoles de Ceniza”.

La reina es Diseñadora de Interiores y de Producto, y desde pequeña supo que su vida estaría conectada con la música, el folclor y la tradición.

Durante diez años, Michelle formó parte del Ballet de Barranquilla, experiencia que cimentó su disciplina y su amor por la danza. También integró la escuela Julie de Donado, semillero de grandes talentos, y ha hecho parte de agrupaciones representativas como Fuerza Negra, Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa y la comparsa Pasión Latina.

Además, en 2018 fue capitana juvenil del Country Club. Su proceso ha sido respaldado muy de cerca por sus padres, Miguel Char y Rocío Fernández, quienes han apoyado cada paso de su camino carnavalero.