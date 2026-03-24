En muchas cocinas, la remolacha suele pasar desapercibida o terminar sobrecocida, con un color apagado y una textura poco atractiva. Sin embargo, detrás de este resultado hay errores comunes que pueden evitarse fácilmente si se entiende cómo reacciona este vegetal durante la cocción.
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Más que una receta tradicional, cocinar remolacha correctamente implica aplicar técnicas precisas. Su piel, su estructura y hasta la cantidad de agua utilizada influyen directamente en la conservación de sus jugos, su dulzura natural y sus compuestos antioxidantes. De hecho, pequeñas decisiones —como pelarla antes de tiempo o cortarla— pueden hacer que pierda buena parte de sus propiedades.
Dominar estos detalles permite obtener un resultado muy distinto: una remolacha de color intenso, sabor concentrado y mejor valor nutricional, ideal tanto para ensaladas como para guarniciones o preparaciones más elaboradas.
Paso a paso y trucos para cocinar bien la remolacha
- Limpie sin pelar: lave bien las remolachas para retirar la tierra, pero mantenga la piel y, si es posible, parte del tallo. Esto evita la pérdida de jugos y color.
- Cocínelas enteras: no las corte antes de cocinarlas. Mientras más enteras estén, mejor conservarán sus nutrientes y su textura.
- Use poca agua: colóquelas en una olla con agua suficiente para cubrirlas, pero sin exceso, para evitar que los nutrientes se diluyan.
- Empiece en frío: lleve la cocción desde agua fría para que el calor actúe de forma progresiva y preserve mejor el sabor.
- Añada sal desde el inicio: esto ayuda a fijar el color y resaltar la dulzura natural del vegetal.
- Controle el fuego: cocine a temperatura media durante 30 a 60 minutos, según el tamaño, evitando hervores agresivos que deterioren la textura.
- Deje reposar: evite enfriarlas bruscamente con agua fría; déjelas reposar para mantener su consistencia.
- Pele al final: una vez cocidas, retire la piel fácilmente con las manos o un cuchillo.
Otras formas de cocción recomendadas
- Al vapor: conserva mejor los nutrientes al no estar en contacto directo con el agua.
- Al horno: intensifica su dulzura natural y mantiene sus antioxidantes.
Así puede preparar una deliciosa ensalada de remolacha con papa y huevo
La ensalada de remolacha con papa y huevo es una receta deliciosa porque combina sabor, textura y valor nutricional en un solo plato.
Es perfecta como acompañante, entrada fría o incluso como plato principal en días calurosos.
Esta ensalada también destaca por su llamativo color rosado, que proviene de la remolacha cocida, la cual tiñe las papas y los huevos. Es una perfecta opción para los niños.
Por eso, esta vez le enseñaremos cómo preparar una rica y fácil ensalada de remolacha con papa y huevo. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 remolacha
- 1 zanahoria
- 1 papa
- 2 huevos
- 1 cucharada de yogur natural sin dulce
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
Cuando tenga todos los ingredientes, empiece a picarlos todos en cubitos pequeños. Después añádelos a una taza, mézclelos y mientras tanto prepare el aderezo con yogur griego, mostaza, aceite de oliva y sal.
Ya tendrá todo listo para disfrutar. ¡Buen provecho!
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