Ya se acerca Semana Santa y eso significa que huele a dulce. Las cocinas del Caribe colombiano se llenan de aromas dulces y recetas que pasan de generación en generación.

Gelatina sin sabor: beneficios, propiedades y por qué incluirla en su dieta

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¿Cuál es la mejor opción para fritar: un sartén o una freidora de aire?

Uno de los más representativos es el dulce de coco al estilo costeño, una preparación sencilla pero cargada de sabor, donde el coco fresco se mezcla con panela y especias para crear un sabor intenso. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tazas de coco rallado fresco

1 taza de panela rallada

1 taza de leche o leche de coco

1 rama de canela

2 o 3 clavos de olor

1 pizca de sal

Preparación:

En una olla, agregue la leche (o leche de coco), la panela, la canela y los clavos. Cocine a fuego medio hasta que la panela se derrita completamente.

Cuando ya tenga un melao espeso y aromático, añada el coco rallado. Cocine a fuego bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera (clave para que no se pegue).

Poco a poco la mezcla se irá secando y tomando un color marrón oscuro brillante. Cuando vea que el dulce se despega del fondo de la olla y está bien espeso, retírelo del fuego. Déjelo reposar. Puede servirlo cremoso o dejarlo secar más para que quede tipo cocadas. ¡Buen provecho!