En el marco de la primera sesión del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil (CIETI) efectuada en el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, la administración municipal asumió el compromiso de erradicar esta práctica.

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Durante la sesión que contó con la presencia de representantes del Icbf, Policía, secretarías de Interior, Educación y Salud, Comisaría de Familia, Personería Municipal, Enlace de Víctimas, la ESE Hospital de San Onofre e Inspección de Policía, fue socializado el resultado de un diagnóstico de los posibles factores que pueden poner en riesgo a los menores de edad.

Además del trabajo infantil está la permanencia de estos en la calle y la mendicidad, por lo que con el acompañamiento de los Equipos Móviles de Integración Integral (EMPI) del Bienestar Familiar establecieron compromisos para abordar estas problemáticas.

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Además entre los compromisos adquiridos por parte del gobierno que lidera Marta Cantillo Martínez está la reactivación del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil, la revisión de la oferta institucional y la inclusión de nuevos miembros.

“Nos hemos comprometido a ser garantes de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a buscar mecanismos para prevenir cualquier situación que los afecte. Nuestros niños y niñas de San Onofre no están solos. En el gobierno de Marta Cantillo Martínez priorizamos su bienestar”, dijo un vocero del gobierno municipal.

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