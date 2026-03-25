Habitantes del barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, no salen de la conmoción y consternación que ha generado el triple feminicidio de una madre y dos hijas a manos de un hombre, quien es pareja y padrastro de las víctimas.

Las víctimas, una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años, fueron halladas tras una alerta recibida en la línea 123.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, indicó que un familiar de las víctimas alertó a las autoridades sobre el crimen registrado en el interior de un inmueble.

Tras recibir la alerta, uniformados arribaron hasta el lugar de los hechos, hallando en el interior de una vivienda los cuerpos sin vida de las tres mujeres.

Todo apuntó a que se trató de un triple feminicidio porque el capturado es la pareja y padrastro de las víctimas, quien fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado a un centro médico luego de que se intentara envenenar.

Aparentemente los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo, pero solo cuatro días después un familiar de las mujeres asesinadas dio aviso a la Policía.

¿Quiénes son las víctimas del triple feminicidio?

Como Deisy Granados Arboleda, de 42 años y sus hijas Karen Penagos Granados, de 20 años, y una menor de 17 años fueron identificadas las víctimas de este triple crimen que ha conmocionado a la ciudadanía.

De acuerdo con la FM, Deisy Granados, quien sería la pareja del señalado asesino, trabajaba como operaria textil en la ciudad, mientras que la adolescente de 17 años estaba próxima a graduarse como bachiller de un colegio de la localidad de Bosa, mientras que Karen Penagos, de 20 años, estaba estudiando para ser auxiliar de vuelo.

Vecinos, amigos, allegados y familiares hicieron una velatón como homenaje a las víctimas y rechazo por el triple crimen.

“Hicimos esta velatón para recordarlas siempre, ya que ellas eran unas personas de luz. Hubo un momento donde yo las pude conocer cuando éramos muy chiquitas y la verdad nos ha dolido mucho”, le dijo a Citytv una compañera de una de las menores asesinadas.

Lo que se sabe del agresor

El periódico El Tiempo indicó que el señalado agresor fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado, de aproximadamente 40 años de edad, y quien fue remitido a un centro asistencial por un aparente intento de envenenamiento con raticida.

En algunas imágenes que circulan en rede sociales se ve al hombre esposado e internado en el centro médico.

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la Policía fue alertada y actuó con rapidez, pero indicó que al llegar a la vivienda el crimen ya se había cometido. A

Sostuvo, además, que se están realizando todos los procesos con la justicia para que el señalado responsable de este triple feminicidio responda ante las autoridades.

“Parecía una pareja normal”

Vecinos de las víctimas hablaron sobre cómo era la relación del agresor con las víctimas.

“Eran personas muy juiciosas con su trabajo y estudios. Una de las jóvenes ya terminaba su carrera y la otra estaba por salir del colegio. La mamá era una mujer muy trabajadora. Siempre se les veía juntos, viajando y publicando cosas bonitas en redes sociales; las jovencitas parecían llevarse muy bien con su padrastro”, indicó una habitante del sector.

En su relato a la FM añadió que veía a la pareja “normal” y “muy feliz”.