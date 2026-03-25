La cantante Jorgina Guillermo Díaz, más conocida como Yailin La Más Viral, volvió a estar en el centro de la polémica tras ser detenida en Santo Domingo durante un procedimiento policial. El hecho ocurrió mientras la dominicana se movilizaba por la ciudad en su vehículo, cuando fue interceptada por agentes en medio de un operativo de control, este martes 24 de marzo.

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En medio de la inspección del costo Lamborghini verde, los uniformados encontraron dos armas de fuego, lo que inmediatamente encendió las alarmas y motivó una intervención más rigurosa.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, en el interior del automóvil de alta gama se hallaron una pistola Glock 19 quinta generación y otra de tipo Zoraki, ambas con sus cargadores y municiones. La situación se complicó para la intérprete de exitosas canciones como ‘Bing Bong’, ‘Silla’, ‘Chapa’ y ‘Chivirika’, pues no portaba los documentos requeridos que acreditaran la legalidad de las armas.

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Como consecuencia, la expareja de Anuel fue detenida y puesta bajo custodia mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Sobre este caso, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesquera, afirmó que aún intentan establecer la procedencia de las armas y si cumplen con los requisitos legales.

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“Este caso ha sido referido al ministerio público (Procuraduría) con las evidencias encontradas. Es necesario precisar, que junto a la artista urbana se encontraban otras dos personas, cuyas identidades hacemos por el momento reservas.”, dijo el oficial.

Además, indicó que la artista fue trasladada hasta la Fiscalía de Santo Domingo Este, que es la jurisdicción que corresponde.

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Asimismo, señaló que adelantan investigaciones para esclarecer el caso de la artista dominicana.