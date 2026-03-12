La noche del pasado miércoles 11 de marzo se confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido Carolina Reyes, conocida en redes sociales como ‘Carol The Warrior’, después de una lucha contra el cáncer.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje, sus allegados describieron a la joven como una persona valiente que enfrentó con fortaleza las dificultades de salud que atravesó en los últimos meses. Además, pidieron respeto y empatía hacia su familia y amigos durante este momento difícil.

El comunicado destacó el impacto que Carolina tuvo entre sus seguidores y agradeció el cariño que recibió durante su trayectoria en internet. También se informó que en las próximas horas se compartirán más detalles relacionados con su despedida a través de sus redes sociales.

¿Quién era ‘Carol The Warrior’?

La joven nació 23 de agosto de 2002, se había convertido en una figura conocida en internet gracias a sus publicaciones sobre estilo de vida, viajes, rutinas de ejercicio y acciones solidarias.

Asimismo, recordaron que en octubre de 2025, Carolina comenzó a contar en sus redes que estaba enfrentando problemas de salud tras experimentar fuertes dolores. Luego de acudir a un hospital, los médicos detectaron acumulación de líquido en sus pulmones, lo que obligó a realizarle una cirugía en el pecho.

Semanas después, la influencer explicó que los especialistas le habían diagnosticado cáncer, por lo que inició un tratamiento que incluía quimioterapias. Durante ese proceso compartió con sus seguidores parte de la experiencia y los retos que enfrentaba.

Carolina Reyes, como es su nombre de pila, acumulaba más de 200.000 seguidores en Instagram, donde había construido una comunidad que seguía de cerca su vida y sus proyectos. Tras conocerse la noticia de su muerte, numerosos usuarios expresaron mensajes de despedida y condolencias.

Entre quienes reaccionaron estuvo el creador de contenido Deiby Ruiz, quien escribió un mensaje de despedida en la publicación que confirmaba el fallecimiento: “No lo puedo creer. Que Dios te tenga en su santa gloria”.

La influencer será velada en Cali el 12 de marzo y luego su cuerpo será sepultado en Chocó.