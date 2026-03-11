La semana trae importantes novedades para quienes siguen las plataformas de streaming como Netflix y HBO Max.

Niños en Edimburgo conmocionaron al pintar piedras para que los pingüinos encuentren pareja

Zootopia 2 ya puede verla desde casa en streaming

Barbra Streisand, Palma de Oro honorífica en el próximo Festival de Cannes

Entre regresos muy esperados, nuevas producciones y uno de los eventos más importantes del cine, los próximos días prometen bastante movimiento en la televisión y el entretenimiento digital.

La gran noche del cine: los Oscar

La nueva edición de los Academy Awards llegará este domingo 15 de marzo con una ceremonia que promete cerrar la temporada de premios con varias sorpresas. La gala será conducida nuevamente por Conan O’Brien y definirá cuál película se llevará el premio a Mejor Película entre varios títulos destacados del año.

Podrá verlo por TNT o por Max, antes HBO Max.

Tequila, sushi y caviar: el exclusivo menú que esperan las celebridades en los Oscar 2026



Tras la ceremonia de los premios Oscar, las estrellas de Hollywood disfrutarán del tradicional Baile de los Gobernadores, con un menú diseñado por el chef Wolfgang Puck.… — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 11, 2026

El regreso de la aventura con One Piece

La serie de acción real basada en el popular manga y anime One Piece vuelve con su segunda temporada en Netflix. En esta nueva etapa, el protagonista Monkey D. Luffy y su tripulación continúan su viaje hacia Grand Line, donde enfrentarán nuevos desafíos y conocerán personajes clave del universo original.

An iconic moment from ONE PIECE history brought to life in live-action 🐋🎻 pic.twitter.com/qnky5ptPa8 — Netflix (@netflix) March 11, 2026

Rooster, una nueva comedia protagonizada por Steve Carell

Otra de las novedades es la serie de comedia Rooster, protagonizada por Steve Carell por HBO. La historia sigue a un escritor que intenta reconectar con su hija convirtiéndose en profesor en la universidad donde ella trabaja. El proyecto está desarrollado por Bill Lawrence, creador de series como Scrubs y Ted Lasso.

HBO has released a trailer for their entire 2026 slate, including:



• Rooster

• Lanterns

• Euphoria S3

• Dune: Prophecy S2

• House of the Dragon S3

• Stuart Fails To Save The Universe pic.twitter.com/pcW398Sabs — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

Virgin River continúa su historia

Los seguidores del drama romántico Virgin River también tendrán novedades con el estreno de su séptima temporada en Netflix. La trama retoma la historia después de la boda de Mel y Jack, quienes ahora enfrentan el proceso de adopción de un bebé, mientras el resto de los personajes atraviesa nuevos cambios en el pequeño pueblo.

VIRGIN RIVER S7 PREMIERES IN 12 HOURS! pic.twitter.com/ndc8vMOFTc — Netflix Canada (@Netflix_CA) March 11, 2026

Un nuevo capítulo del universo Yellowstone: The Madison

Tras el final de Yellowstone, el creador Taylor Sheridan continúa expandiendo su universo con The Madison de Paramount+. La serie, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, sigue a una familia que se muda desde Nueva York al valle del río Madison después de una tragedia personal.