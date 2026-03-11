La semana trae importantes novedades para quienes siguen las plataformas de streaming como Netflix y HBO Max.
Entre regresos muy esperados, nuevas producciones y uno de los eventos más importantes del cine, los próximos días prometen bastante movimiento en la televisión y el entretenimiento digital.
La gran noche del cine: los Oscar
La nueva edición de los Academy Awards llegará este domingo 15 de marzo con una ceremonia que promete cerrar la temporada de premios con varias sorpresas. La gala será conducida nuevamente por Conan O’Brien y definirá cuál película se llevará el premio a Mejor Película entre varios títulos destacados del año.
Podrá verlo por TNT o por Max, antes HBO Max.
El regreso de la aventura con One Piece
La serie de acción real basada en el popular manga y anime One Piece vuelve con su segunda temporada en Netflix. En esta nueva etapa, el protagonista Monkey D. Luffy y su tripulación continúan su viaje hacia Grand Line, donde enfrentarán nuevos desafíos y conocerán personajes clave del universo original.
Rooster, una nueva comedia protagonizada por Steve Carell
Otra de las novedades es la serie de comedia Rooster, protagonizada por Steve Carell por HBO. La historia sigue a un escritor que intenta reconectar con su hija convirtiéndose en profesor en la universidad donde ella trabaja. El proyecto está desarrollado por Bill Lawrence, creador de series como Scrubs y Ted Lasso.
Virgin River continúa su historia
Los seguidores del drama romántico Virgin River también tendrán novedades con el estreno de su séptima temporada en Netflix. La trama retoma la historia después de la boda de Mel y Jack, quienes ahora enfrentan el proceso de adopción de un bebé, mientras el resto de los personajes atraviesa nuevos cambios en el pequeño pueblo.
Un nuevo capítulo del universo Yellowstone: The Madison
Tras el final de Yellowstone, el creador Taylor Sheridan continúa expandiendo su universo con The Madison de Paramount+. La serie, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, sigue a una familia que se muda desde Nueva York al valle del río Madison después de una tragedia personal.