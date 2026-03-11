Un grupo de niños del Royal Hospital for Children and Young People de Edimburgo conmocionaron al tener una linda iniciativa: pintaron piedras para que los pingüinos encuentren pareja, en plena temporada de cría.

Leer más: Mandan a El Oasis a menor involucrado en crimen hermanas Hernández: ya se había fugado de allí

Los pequeños hicieron una obra maestra en varias rocas para después entregárselas a estas aves. Expertos señalan que los pingüinos suelen regalar una piedra a su pareja como parte del cortejo.

Esa piedra termina formando parte del nido que construyen juntos, por lo que se convierte en un elemento simbólico.

La colaboradora del hospital, Alba Sánchez, señaló que además de pintar las piedras, los niños las decoraron con colores vivos para llamar más la atención de estos animalitos.

“En la naturaleza es muy difícil encontrar piedras tan coloridas, por lo que estas pueden resultar especialmente atractivas para las aves”, dijo Sánchez.

Ver también: Marco Rubio figura en lista de testigos en juicio en Miami por presunto favorecimiento al régimen de Maduro

Algunos dicen que el gesto de regalar un anillo de compromiso podría haberse inspirado en este comportamiento animal, con la diferencia que los pingüinos cambian de pareja de un año a otro y no logran mantener a su compañera o compañero toda la vida.