Todo el mundo tiene los ojos puestos en Artemis II, y cómo no si después de muchos años es la tripulación que durante 10 días fue a hacer una expedición por parte de la Nasa hacia la Luna.

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Pero además de la ciencia y toda la importancia que implica esta misión, hubo un momento que se hizo viral en redes sociales en las últimas horas.

En las imágenes que se pueden ver en vivo de la nave por dentro, un curioso envase de Nutella se apareció en la transmisión, robándose todas las miradas y las risas de los espectadores.

EFE/ NASA Los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión.

Los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen realizaban labores técnicas en la nave, pero en medio de la actividad, el envase apareció frente a la cámara, desplazándose lentamente y dejando ver claramente su etiqueta.

Obviamente el clip no tardó en hacerse tendencia y los usuarios de todo el mundo plantearon teorías sobre si se trataba del primer anuncio publicitario grabado fuera de la Tierra.

X @NutellaUSA Nutella en Artemis II

Asimismo, el envase de Nutella se ve flotando porque dentro de la cápsula Orion, los astronautas y los objetos experimentan microgravedad. Esto significa que todo se encuentra en caída libre constante alrededor de la Tierra, eliminando la sensación de peso.

¿Los astronautas pueden comer Nutella dentro de su dieta en la misión de Artemis II?

El menú oficial de la misión no menciona directamente la marca Nutella, pero sí dicen “crema de chocolate” dentro de los alimentos disponibles. Según datos de la NASA, la dieta de la tripulación incluye opciones variadas como: barras de chocolate, postre tipo crumble de cereza, cazuela de fideos con atún y raviolis de carne y salmón.

A jar of Nutella was seen floating through the Orion spacecraft approximately 4 minutes before the Artemis II crew made history as they passed the Apollo 13 distance record from 1970 of 248,655 miles from Earth on Monday. pic.twitter.com/wqt680thQL — CBS News (@CBSNews) April 6, 2026

Como era de esperarse Nutella no dejó pasar esta “papaya” y a través de su cuenta en X, reaccionó con humor al viral momento, asegurando que se sentían honrados.

“Un honor haber viajado más lejos que cualquier otra difusión en la historia. Llevando la difusión de sonrisas a nuevas alturas”, escribieron.