El cantante Bruno Mars ha despertado una ilusión entre sus seguidores con su nueva etapa musical y con la gira titulada The Romantic Tour.

Después que el cantante volviera a activarse, en redes sociales los fans empezaron a hablar del tour y proponerle looks.

Hubo una en particular que surgió en la red social X, donde una fan sugirió que el público lleve rosas en el cabello durante los conciertos. La idea es crear un efecto visual en el que miles de flores aparezcan entre la multitud, inspiradas en la estética romántica del nuevo proyecto musical del cantante.

El propio Bruno Mars reaccionó a la propuesta y mostró su entusiasmo al compartirla y escribir “Please!”, animando a que la iniciativa se haga realidad en los shows.

La imagen de las rosas se ha convertido en un símbolo recurrente dentro del concepto visual de esta etapa artística. En canciones como Risk It All, la narrativa gira en torno a una historia de amor ambientada en una iglesia, donde el color rojo y las flores tienen un papel central.

Quienes impulsan la idea proponen diferentes formas de incorporar la rosa al vestuario como en el cabello con horquillas o clips, en coronas, trenzas o moños, e incluso en sombreros o bolsillos de la ropa.

La propuesta busca que todos los seguidores puedan participar, ya sea comprando una flor o elaborándola de manera artesanal.

Toda esta movida es muy latina porque el verdadero nombre del artista es Peter Gene Hernández. Su herencia familiar también ha influido en su estilo musical, ya que su padre, el músico puertorriqueño Pedrito Hernández, le transmitió la pasión por diferentes géneros.

A lo largo de su carrera, Bruno Mars ha destacado por fusionar estilos como el R&B, el funk, el pop y el soul, influencias que forman parte fundamental de su identidad artística.