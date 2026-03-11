El actor Arnold Schwarzenegger reveló recientemente que se encuentra en conversaciones para regresar a dos de las franquicias más emblemáticas de su carrera como los son Conan the Barbarian y Predator.

Ryan Reynolds podría viajar a Bogotá para ver al Inter en la Liga BetPlay

Video: Miley Cyrus aparece como Hannah Montana en el tráiler del especial por los 20 años de la serie

Mon Laferte jura amor a la ‘femme fatale’ en su primera Spotify Session

El anuncio lo hizo durante el Arnold Sports Festival, donde explicó que los estudios están desarrollando nuevas versiones de estas historias adaptadas a su edad actual.

En el caso de Conan, el proyecto conocido como “King Conan” presentaría al personaje en una etapa más madura de su vida, después de décadas como gobernante. La trama exploraría los últimos años del legendario guerrero y los desafíos que enfrenta tras su largo reinado.

Arnold Schwarzenegger says "Conan 3" is in the works as "King Conan" and reveals new "Predator" movie talks and a "Commando 2" script exists.



"Fox studios has kind of rediscovered Arnold. They’ve come to me and said, ‘We want you to do “Predator,” we just got a script for you… pic.twitter.com/TP3g11pznA — Variety (@Variety) March 9, 2026

El actor también mencionó que el proyecto podría contar con la participación del cineasta Christopher McQuarrie, reconocido por su trabajo en la saga Mission: Impossible junto a Tom Cruise.

Además de Conan, Schwarzenegger confirmó que ha conversado con los estudios sobre su posible regreso a la saga Predator y también sobre una eventual continuación de Commando, otra de las películas que marcó su carrera en el cine de acción.

Además de Conan, Schwarzenegger confirmó que ha conversado con los estudios sobre su posible regreso a la saga Predator y también sobre una eventual continuación de Commando, otra de las películas que marcó su carrera en el cine de acción.

No existen fechas oficiales para el inicio de estas producciones, pero los fanáticos están emocionados por el regreso.