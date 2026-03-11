Miley Cyrus aparece caracterizada como Hannah Montana en el primer avance del especial por el 20 aniversario de la serie homónima de Disney que la catapultó a la fama.

“Ya me estoy poniendo emocional”, dice Cyrus en la primera escena del adelanto de ‘Hannah Montana 20th Anniversary Special’, que llegará a la plataforma de Disney+ el 24 de marzo, exactamente dos décadas años después del debut del programa en Disney Channel.

En ella, se ve a la cantante de ‘Flowers’ entrar al set de grabación, la casa de Miley Stewart, una adolescente que intenta compaginar su vida normal con su identidad secreta como la famosa estrella pop Hannah Montana.

También muestra a Miley pasando tiempo con su padre en la vida real y en la ficción, el músico de country Billy Ray Cyrus, con quien se ha reconciliado tras el distanciamiento que la cantante tuvo tras el divorcio de su madre.

El especial contará con imágenes inéditas, recreaciones del set de la serie, momentos icónicos revividos así como música característica de la serie.

Además se filmará en directo en el estudio y Cyrus será entrevistada por la conductora del podcast ‘Call Her Daddy’, Alex Cooper, quien aparece en el adelanto de este martes.

La conversación con la estrella será una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto que la serie y el personaje han tenido en los fanáticos de todo el mundo, que podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas de la serie, que se transmitió de marzo del 2006 a enero de 2011.