El mundo del K-Pop vivió un giro inesperado luego de que se confirmara la salida de Heeseung de la agrupación ENHYPEN.

La agencia Belift Lab mediante un comunicado dio a conocer en la comunidad de fans Weverse, que el cantante iniciará una nueva etapa enfocada en proyectos musicales individuales.

De acuerdo con la compañía, la decisión se tomó tras varias conversaciones entre el artista y el equipo de trabajo, en las que se analizaron los planes artísticos a futuro. Durante ese proceso, se concluyó que Heeseung desea desarrollar un estilo propio y explorar nuevas propuestas musicales fuera del grupo.

La agencia aclaró que el cantante no rompe completamente su vínculo profesional con Belift Lab. Por el contrario, continuará bajo el mismo sello para trabajar en su debut como solista, un proyecto que ya estaría en desarrollo y que marcará el inicio de una nueva fase en su carrera.

Luego de que se hiciera oficial su salida del grupo, Heeseung decidió dirigirse a los seguidores de ENHYPEN, conocidos como ENGENE, a través de una carta en la que compartió sus sentimientos sobre esta decisión.

En su mensaje expresó gratitud por los años que vivió junto a los demás integrantes y por el apoyo constante de los fans. El cantante recordó que el grupo le permitió cumplir metas que antes parecían lejanas, pero también reconoció que llegó el momento de explorar su identidad musical de manera individual.

Tras la salida de Heeseung, ENHYPEN continuará su trayectoria con los miembros Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. La agencia confirmó que las actividades del grupo seguirán según lo planeado, incluyendo proyectos musicales y presentaciones.