La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar polémica en el mundo del entretenimiento tras compartir una nueva predicción relacionada con la vida personal del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Hermana de Yeison Jiménez denunció robo ocurrido en uno de los negocios que dejó el artista

Ester Expósito y Kylian Mbappé avivan rumores de romance tras ser vistos juntos en Madrid y París

Juanse Laverde fue eliminado de La casa de los famosos Colombia tras votación del público

La vidente conocida por sus frecuentes apariciones en televisión y redes sociales, se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas del ámbito esotérico en Latinoamérica.

En esta ocasión, Mhoni Vidente centró su atención en el cantante, generando sorpresa entre sus seguidores al hablar sobre su situación sentimental y su posible futuro familiar.

Archivo En esta ocasión, Mhoni Vidente centró su atención en el cantante, generando sorpresa entre sus seguidores al hablar sobre su situación sentimental y su posible futuro familiar.

La astróloga aseguró que el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, habría retomado su relación con la modelo puertorriqueña Gabriela Berlingeri.

Según sus declaraciones, la pareja estaría viviendo una etapa más estable que en el pasado e incluso podrían estar esperando su primer hijo.

La astróloga aseguró que el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, habría retomado su relación con la modelo puertorriqueña Gabriela Berlingeri.

“Bad Bunny va a ser papá. No va a regresar con Kendall porque ella le hizo el feo. Esta muchacha, Gabriela, estuvo con él durante la pandemia y le ha aguantado todo”, afirmó la vidente.

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se casarán?

En su predicción, Mhoni Vidente también mencionó la posibilidad de que el cantante dé un paso más en su relación con Berlingeri y formalice su vínculo en el futuro cercano.

La astróloga señaló que el artista estaría en una etapa de madurez personal en la que desea formar una familia y consolidar su vida sentimental.

“Yo veo que ya se casó porque la muchacha está embarazada. Bad Bunny ya quiere formar una familia y va a sacar disco nuevo”, agregó.

Pero ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han confirmado o desmentido estas declaraciones.