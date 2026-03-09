La actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé volvieron a captar la atención del público luego de que en los últimos días circularan versiones sobre supuestas citas entre ambos en Madrid y París, encuentros que habrían ocurrido a finales de febrero y principios de marzo, según reportes difundidos en redes sociales.

En medio de estas versiones, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido públicamente la información, aunque su presencia en los mismos lugares ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance.

Avivan rumores tras encuentros en Europa

Las primeras versiones sobre la supuesta relación fueron difundidas por el bloguero francés Aqababe, quien aseguró haber recibido información sobre encuentros entre la actriz y el jugador del Real Madrid.

“Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento”, publicó inicialmente en sus redes sociales.

Posteriormente agregó más detalles sobre una presunta cita ocurrida en la capital española: “Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”.

Las afirmaciones estuvieron acompañadas de imágenes nocturnas y de baja calidad en las que se ve al futbolista en actitud cercana con una mujer rubia que, según usuarios en redes, tendría un gran parecido con la protagonista de la serie Élite.

También fueron vistos juntos en París

Los rumores aumentaron cuando ambos coincidieron en París. De acuerdo con lo que se ha informado, Ester Expósito asistió a varios eventos de la Semana de la Moda de París, mientras que Mbappé se encontraba en la ciudad debido a una revisión médica tras el esguince de rodilla que lo ha mantenido alejado de las canchas en las últimas semanas.

Durante esos días también habrían sido vistos en un hotel exclusivo de la capital francesa.

Además, el pasado domingo circularon versiones de que ambos se trasladaban en el mismo vehículo. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a la actriz intentando ocultarse bajo una gorra mientras el futbolista ingresa rápidamente al automóvil.

¿Qué han dicho Ester Expósito y Kylin Mbappé sobre su supuesto romance?

Hasta el momento, ni la actriz ni el delantero francés se han pronunciado sobre las versiones que circulan en internet.

Esto ha dejado abiertas varias interpretaciones entre sus seguidores: desde quienes creen que se trata de una nueva pareja del entretenimiento europeo hasta quienes consideran que podría tratarse solo de una amistad.

No sería la primera vez que Ester Expósito enfrenta rumores sobre su vida sentimental. En el pasado, la actriz aclaró versiones similares cuando fue captada de fiesta con el futbolista brasileño Vinícius Jr.

Usuarios reaccionaron en redes sociales

La posibilidad de un romance entre Expósito y Mbappé también generó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde seguidores de ambos han compartido opiniones y teorías sobre el supuesto vínculo.

Entre las reacciones publicadas por usuarios se leen comentarios como: “Por fin la tortuga sale con una mujer de verdad”; “¿Cómo le hizo el boludo de Mbappé para levantarse semejante minón?”; “Esta mujer ni miraría al Mbappé si no tuviera dinero y fama”; “No sé si cuenta porque Ester es bisexual”; “¿Esa no es la novia? ¿La chica con la que entra del brazo?”.

Por ahora, el posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé continúa siendo tema de conversación en redes, mientras sus protagonistas mantienen silencio sobre su relación.