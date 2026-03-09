La creadora de contenido española Paula Díaz publicó un video desde su residencia en Colombia, en el que relató su experiencia al intentar usar una olla a presión colombiana, conocida popularmente como ‘olla pitadora’.

La joven le aseguró a sus seguidores que este utensilio, típico en las cocinas colombianas, no es tan fácil de manejar como parece y que enfrentó varias dificultades durante el proceso.

“Bueno, esta es una olla a presión en Colombia, que aquí se llaman ollas pitadoras. La estoy intentando cerrar y no soy capaz. ¿Me ayudas?”, dijo la española en el video, en el que se observa forcejear con la tapa de la ‘pitadora’.

Además, la ‘influencer’ manifestó: “Ah, no, y se salió la goma. ¿Y ahora qué hago? Bueno. Ah, se hace aquí. Uy. Ya está. Fácil”. Luego, se refiere al reto de abrirla: “Y ahora a abrirla, que se supone que es más difícil aún que cerrarla. Se sale toda la goma y el... Ahí va. Y la goma se ha caído dentro ahora. Bueno, sí es complicado, la verdad”.

Los seguidores de la española le dieron consejos para aprender a usar esta olla colombiana, y otros internautas se cuestionaron si ese tipo de ‘pitadoras’ no existen en España, puesto que se percibió un gran desconocimiento por parte de la creadora de contenido, quien manifestó que si hay pero son muy diferentes.