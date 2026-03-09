Este 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Papa, más conocida como tortilla española. A base de omelet (huevo batido, cuajado con aceite en la sartén)​, este plato se ha consolidado en las cocinas colombianas por su exquisito sabor y versatilidad.

Leer más: Resultados de las elecciones al Congreso 2026: estos son los partidos que lideran en Senado y Cámara de Representantes

Esta forma de preparar la papa ha gustado a todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, debido a que es fácil de hacer, rápida e irresistible para el paladar.

Pocas preparaciones conquistan tanto como ese disco dorado y jugoso, ideal para una cena rápida, una picada extensa, un picnic familiar o en la mesa de cualquier bar de barrio.

La papa es un tuberoso, un alimento económico, nutritivo, libre de grasa y esencial para la seguridad alimentaria, por ello es bastante consumida a nivel mundial.

Seis recetas imperdibles de tortilla de papa

Tortilla de papa clásica

Esta receta es la tradicional, solo se necesita de papa, huevos, cebolla, aceite, sal y pimienta. Debe pelar las papas en rodajas finas y freírlas en aceite hasta que estén blandas y doradas.

Ver también: Entre tres partidos se reparten las siete curules del Atlántico en la Cámara

Después sofría por aparte la cebolla con sal y pimienta al gusto, y luego de aplastar la papa, mezcle todo para que leve a un sartén en forma de torta y deje asar hasta que esté dorada, y finalmente dele la vuelta para completar su preparación. Sírvase y disfrute de un exquisito plato.

Tortilla de papa, choclo y queso

Es la misma receta pero con las rodajas de papa hervidas o al vapor. Adicional debe agregar queso cremoso y una lata de choclo en grano escurrido.

Tortilla de papa y cebolla caramelizada

Esta receta en particular se hace con cebolla blanca. Se deben freír las papas en aceite hasta que estén tiernas y después cocinar las cebollas en tiras finas con aceite y azúcar, hasta caramelizar.

Tortilla de papa vegana (sin huevo)

Esta receta lleva papa, cebolla, harina de garbanzo, cúrcuma, y agua. También se fríen las papas y después se mezcla todos los alimentos hasta que estén compacto. Se lleva al sartén con un toque de aceite de oliva y se saca solo cuando esté dorada.

Tortilla de papa y batata (dulce o salada)

Tiene la misma preparación de la tortilla tradicional, pero se debe agregar los trozos de batata dulce para darle un toque diferente a la receta y equilibrar los sabores entre salado y medio dulce.

Tortilla de papa, queso y morcilla

Se prepara igual que las demás recetas pero adicional debe conseguirse una morcilla, queso cremoso y perejil fresco. Se deben hervir las papas peladas hasta que estén a medio punto y agregar la proteína desmenuzada.

Debe dejar la tortilla hasta que doro con un poco de aceite y disfrute de un delicioso plato.