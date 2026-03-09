Hasta los trombones están llorando. El instrumento que Willie Colón hizo sonar por todo el mundo es el mismo que ha sonado en la mañana de este lunes en la ciudad de Nueva York a las afueras de la Catedral de San Patricio.

Una corte de instrumentos de viento que interpretaban temas icónicos como ‘La murga’ le daban el último adiós a uno de los pilares de la música latinoamericana con una multitudinaria misa que se cumple esta mañana.

La misa fue presidida por el obispo auxiliar de Nueva York, Joseph Armando Espaillat, de origen dominicano, quien recordó durante la homilía cómo creció escuchando la música del artista.

El religioso evocó especialmente temas clásicos como ‘El día de mi suerte’, señalando que su padre lo escuchaba de manera recurrente, reflejando la profunda conexión de la obra de Colón con varias generaciones de latinos.

Durante la ceremonia también tomaron la palabra los hijos del artista, Diego y Alejandro Colón, quienes compartieron emotivos recuerdos y resaltaron los valores familiares, el compromiso social y la pasión musical que caracterizaron a su padre.

William Anthony (Willy) Colón Román, neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, murió el pasado 21 de febrero a los 75 años, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, Nueva York, debido a problemas respiratorios, y solo hasta ahora es posible despedirlo.

Este sábado se realizó un velatorio privado para familiares y amigos. Mientras que para el público en general, el velatorio fue este domingo 8 de marzo, de 3:00 a 8:00 p. m. en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York 10605.

En la sala de velación fueron instaladas varias fotografías que muestran el lado más íntimo de esta leyenda salsera. Junto a su perro, paseando en motocicleta, una de sus grandes pasiones, tocando el trombón y rodeado de su querida esposa Julia y de sus cuatro hijos.

EL HERALDO conoció que en la tarde de este sábado todos los músicos de Willie se reunieron y tocaron. Además, uno de sus hijos, que es muy parecido a él, Alejandro Miguel, cantó. “Estuvo muy bonito, muy emotivo. Llegaron varias personas cercanas del negocio, un par de dominicanos muy reconocidos, estaban los hijos de Willie con su esposa Julia, el servicio fue muy bonito”, le contó una fuente que asiste al velorio a EL HERALDO.

