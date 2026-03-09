Juan Esteban Aristizábal Vásquez, el nombre de pila del rockero Juanes, da vida a la producción discográfica número 12 del paisa, titulada ‘JuanesTeban’.

La califica como un verdadero “caleidoscopio de emociones” y como su proyecto más personal en el que combina sonidos que van desde el rock hasta la cumbia, pasando por las baladas.

“Este álbum es como un caleidoscopio de todos mis sentimientos. La carátula muestra conceptualmente esas dos facetas: una cara mía sonriendo y otra seria, alternadas en 16 píxeles, que representan las 16 canciones. El disco es justamente eso, un caleidoscopio de sentimientos y de música, representa todo lo que vive en mí”, explica.

El álbum fue producido por el propio Juanes junto al productor argentino Nicolás Cotton en Miami, donde el cantante grabó acompañado de los músicos de su banda.

“Lo hicimos en un lugar donde ensayamos. Allí grabamos con los músicos que me acompañan: José López, Emanuel Briceño, Marcelo Novati, Felipe Navia y Juan Pablo Daza”, contó.

Así mismo, confiesa que las letras van en otro camino y apuesta “por la espiritualidad, la parte más sensual, la parte nostálgica, la parte familiar, la de los sueños, los deseos, las frustraciones y de todo lo del día a día”.

Para enriquecer la propuesta, cada canción cuenta con una propuesta visual propia. Algunos videos fueron filmados en Miami y la mayoría en Costa Rica.

La dimensión visual del álbum también tiene un sello muy personal, pues el propio Juanes se encargó de gran parte de la ilustración del proyecto. El cantante estudió diseño en el Instituto de Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, por lo que el dibujo ha sido una pasión que ahora decidió integrar de lleno en su música.

Mario Alzate/Cortesía

Una mirada humana

Más allá de lo musical, ‘JuanesTeban’ plantea reflexiones sobre la vida contemporánea y la necesidad de reconectar con lo esencial. “Muchas veces pensamos que vamos a encontrar respuestas afuera cuando realmente están dentro de nosotros o al lado y ni siquiera nos damos cuenta. El disco también habla de la necesidad de mirarnos a los ojos, de encontrarnos en un abrazo, de no vivir tan absorbidos por el algoritmo y la tecnología”, reflexionó.

La producción también aborda temas como el amor, el beso, la fiesta y el deseo, mostrando una mirada honesta sobre las emociones humanas. “Siento que en este álbum, después de todos estos años, encuentro otra vez la tranquilidad de volver a llamarme Juan Esteban. Esa dualidad de todo lo que vive en mí como ser humano. Es una cantidad de versiones de nosotros, y así lo conceptualizo en el álbum”.

Amante de la cumbia

El proyecto incluye varias colaboraciones con artistas latinoamericanos. Entre ellas destaca el tema ‘Humano’, junto a la cantautora mexicana Vivir Quintana; también aparece ‘Timelapse de Sol’, grabado con la banda venezolana Rawayana, y ‘Muérdeme’, una colaboración con la banda Bomba Estéreo, liderada por la cantante samaria por Li Saumet, en la que explora la cumbia y Davide Rossi de Coldplay, quien aporta los arreglos de cuerdas para ‘El gran día’ y ‘Una noche contigo’.

Sobre esta última EL HERALDO le preguntó en rueda de prensa sobre lo que representa para él trabajar al lado de talentos costeños y de explorar ritmos tan autóctonos. “La cumbia es uno de los pocos ritmos que une a todas las Américas, desde México hasta la Patagonia. Cada país la ha reinterpretado a su manera, la cumbia argentina, la mexicana o la peruana. Tiene algo africano, indígena y mestizo que la hace muy poderosa”, explicó.

Esa fascinación lo llevó a incluir varias cumbias en el álbum y a reinterpretar el género desde su propio estilo. “Siempre he tratado de acercarme a la cumbia sin caer en lo tradicional, sino reinterpretándola desde mi lugar personal”, dijo.

Y en ese recorrido musical, el Caribe colombiano aparece como una fuente permanente de inspiración. “Para mí la alegría está en la costa Caribe, ahí es donde encuentro esa energía”, le dijo a esta casa editorial.

Canción de despedida

Uno de los momentos más emotivos del disco está inspirado en la muerte de su madre (Alicia Vásquez), quien falleció a los 95 años. Juanes relató que la canción nació como una forma de procesar el duelo. “Es un tema que uno nunca quisiera hacer, pero son cosas que pasan en la vida. También se vuelve una catarsis, una cura de alguna manera”, confesó.

Durante mucho tiempo trabajó en distintas versiones del tema hasta encontrar el tono adecuado. “Primero era muy triste, muy lenta, y no me gustaba porque me generaba mucha tristeza. Luego volví a ella y sentí que necesitaba percusión, subir la tonalidad, agregar coros. Cuando hicimos eso la canción brilló más y mi voz encontró su lugar”.

El artista reconoce que la carga emocional es tan fuerte que todavía no sabe si podrá interpretarla en vivo. “Tal vez más adelante, por ahora está grabada y ahí quedará”.

