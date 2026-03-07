La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se permite informar que hasta el viernes 13 de marzo a las 6:00 de la tarde se ampliaron las inscripciones para los distintos concursos del 59° Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América.

Las mencionadas inscripciones, a excepción de los grupos de piloneras en sus distintas categorías, se reciben de manera presencial de lunes a viernes en las oficinas de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ubicadas en la Carrera 19 No. 6N-39 vía al puente de Hurtado de Valledupar. De igual manera, a través del correo certificado o en el correo electrónico: inscripcionesfesvallenato@gmail.com

Por su parte, los formatos de inscripción y requisitos de los concursos estarán disponibles llamando al número celular: 315 7580186 con Inés Amaya.

Los concursos que tendrán cabida en este certamen son: Acordeón Profesional, Acordeonera Mayor, Canción Vallenata Inédita, Piqueria Mayor, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Piqueria Infantil y Piloneras en las categorías de Mayores, Juvenil e Infantil.

De otra parte, los concursantes en todas las categorías de acordeón, no podrán repetir ninguna canción de los cuatro aires en su orden (Paseo, Merengue, Son y Puya) en las distintas rondas ni en la semifinal.

A su vez, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, manifestó. “Ante la gran cantidad de concursantes interesados en estar presentes en la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, decidimos ampliar las inscripciones hasta el 13 de marzo, a excepción de los grupos de piloneras en sus distintas categorías. Nuestro agradecimiento a todos los que se unen a este acontecimiento cultural, folclórico y musical”.

Valledupar del 29 de abril al dos de mayo de 2026, se prepara para recibir a miles de visitantes que vendrán a vivir de cerca esta fiesta donde se respirará alegría, paz y confraternidad.