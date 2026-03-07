Macondo está de fiesta. Este viernes se conmemoraron 99 años del natalicio del escritor más grande que ha nacido en Colombia, y uno de los de mayor prestigio en la lengua española, Gabriel José García Márquez.

Gabito, quien abrió los ojos por primera vez en Aracataca, Magdalena, tierra que posteriormente se convertiría en su máxima inspiración para crear su obra cumbre Cien años de soledad, es motivo de celebración por parte de sus coterráneos.

Lea aquí: Con encuentros de cuento y poesía Aracataca conmemora 99 años del natalicio de Gabo

En Aracataca se desarrolló durante la mañana de ayer una serie de homenajes que incluyó un encuentro de cuento y poesía denominado ‘Tras las huellas de Gabo’, en el que participaron niños y adolescentes que ven en sus obras todo un legado que valoran de la mejor manera.

La actividad estuvo liderada por la Institución Educativa Departamental Elvia Vizcaíno de Todaro, la cual se ha convertido, en un escenario artístico y literario de participación ciudadana.

Allí docentes, estudiantes, artistas de Aracataca y de diferentes municipios del departamento y la región, le rinden culto a la literatura y a Gabo, para consolidar y preservar en las nuevas generaciones, el amor por la lectura, y a ese gran legado que dejó a millones de seguidores el creador de la novela más importante de todos los tiempos Cien años de soledad, como también El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, ente otras.

“No hemos terminado esta gran edición y ya estamos preparándonos para el 2027, iremos hasta los ministerios de las culturas, educación y TIC, porque el próximo año debe ser mejor; invitamos a todas las instituciones de Colombia que quieran participar, porque los 100 años de nuestro Premio Nobel deben ser sin igual”, dijo Julio Francisco Peña, rector de la Institución Educativa Elvia Vizcaíno de Todaro.

Lea: La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel gana el XIX Premio Julio Anguita Parrado

Fotos cortesía José Manuel Polo ‘Polito’ En Aracataca, tierra natal del nobel se cumplió la edición 11 del Encuentro de Cuento y Poesía ‘Tras las huellas de Gabo’

Omaris Mendoza Guerra, secretaria de desarrollo social del municipio indicó: “Esta fecha representa para los cataqueros un día de alegría y de fiesta (...) Desde ya estamos hablando y planificando la edición número 12 de este importante certamen, con el que cada año rendimos tributo a nuestro Nobel; y la celebración del centenario del maestro Gabo para el 2027, del que todavía no podemos adelantar nada, pero lo que si pueden estar seguros, es que va a retumbar a nivel mundial, porque Gabriel García Márquez no solo es el hijo ilustre de Macondo sino de Colombia entera”.

Legado vigente

Para el escritor y periodista Orlando Oliveros Acosta, autor del libro Gabriel García Márquez, un genio de muchos rostros, esta es una fecha que invita a analizar la consolidación de la universalización de Gabo.

“Falta un año para que se cumplan el siglo del nacimiento de García Márquez, una fecha que viene a recordarnos que se ha convertido no solamente en una figura emblemática de la literatura colombiana y latinoamericana, sino que es un autor cuya vida y obra tienen hoy un alcance global, que ya no es alguien que está circunscrito a la literatura o al periodismo, que son disciplinas en las que García Márquez se desenvolvió con gran maestría, sino que hoy su gran legado casi 100 años después de su nacimiento se extiende hacia reflexiones que van a otros campos como el García Márquez ciudadano que tuvo una opinión crítica y reflexiva sobre la identidad y el futuro de América Latina, por ejemplo, en esa obsesión que tenía él de la integración política y cultural del continente”.

Cortesía José Manuel Polo ‘Polito’ Aniversario natalicio número 99 Gabo.

Oliveros Acosta sostiene que su legado permanece vivo a través de las instituciones que promovió como la Fundación Gabo, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), las cuales siguen funcionando. “Es un García Márquez que más allá de la literatura, que más allá del periodismo, pues mantiene ese alcance. Entonces estamos ante un autor de muchos rostros que todavía nos pueden brindar luces sobre los grandes conflictos, los grandes problemas y los grandes misterios de la condición humana en pleno siglo XXI”.

Lea: Quién es Chechy Murillo, ganadora del Premio Cafam a la Mujer 2026

Presente en los niños

La también escritora y “gabóloga’ Silvana Paternostro, autora del libro Soledad y compañía, que muestra los detalles más humanos del Nobel del Literatura, dice que se avecina una celebración gigantesca.

“Estoy oyendo hablar de la importancia y magnitud de esta celebración hace rato. Y estamos al borde de que se vuelva demasiado. La mejor manera de celebrarlo es que las nuevas generaciones lo lean y encontré en mi última reportería que está asignado como lectura obligada a muy temprana edad. No es un libro ligero y todo lo obligado es contraproducente en la adolescencia. Se debe buscar la fórmula de que quieran leerlo y no que les toque leerlo cuando les va a parecer un ladrillo impenetrable. Lo único que no podemos hacer es que Gabo pierda su humanidad, pues es un genio que habrá que celebrar dentro de cien años más”.

Se viene algo grande

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, le dijo a EL HERALDO que a medida que se acerca el centenario, la Fundación Gabo trabaja en la construcción de una conmemoración que trascienda los homenajes tradicionales y se convierta en un gran diálogo cultural en torno a su legado.

El plan ha contado con el apoyo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y se ha coordinado con la Agencia Literaria Carmen Balcells, responsable de los derechos de la obra del escritor, además de mantener un diálogo cercano con su familia, particularmente con su hijo Rodrigo García.

Según Abello Banfi, el objetivo es que la celebración del centenario sea “abierta”, es decir, una conmemoración que invite a múltiples sectores a participar y a reflexionar sobre el impacto del autor de Cien años de soledad.

“Más que una celebración estrictamente formal o institucional, queremos generar una conversación amplia”, explicó.

“Otro de los ejes será promover la lectura y nuevas interpretaciones de su obra, especialmente entre los jóvenes”, agregó.