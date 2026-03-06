La líder social Chechy Murillo fue reconocida este jueves 5 de marzo como ganadora del Premio Cafam a la Mujer 2026, un reconocimiento que destaca las obras sociales impulsadas por mujeres en Colombia. Murillo, representante del departamento de Antioquia, fue galardonada por su trabajo al frente de la Fundación Moda y Flores, desde donde promueve procesos de empoderamiento para mujeres, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables.

Desde 2015, Chechy Murillo lidera la Fundación Moda y Flores, una organización que desarrolla programas sociales enfocados en la inclusión sociolaboral y el fortalecimiento de habilidades para la vida.

Según destacó la organización del Premio Cafam a la Mujer, el proyecto busca dignificar a comunidades vulnerables mediante iniciativas que combinan creatividad, emprendimiento y acompañamiento social.

A través de lo que denominan “moda con propósito”, la fundación promueve actividades como talleres formativos, pasarelas inclusivas y acciones comunitarias. Estos programas alcanzan cada año a más de 2.400 personas.

¿Quién es Chechy Murillo?

La historia personal de Chechy Murillo también ha sido parte del reconocimiento. Desde su nacimiento vive con movilidad reducida debido a una condición médica.

“Mi discapacidad es de nacimiento, a mí no se me desarrolló bien la pierna izquierda, es algo que se llama agenesia, pero desde siempre soñé mucho con el tema de la moda, no sé por qué, yo siento que Dios me dio esa habilidad”, contó en una entrevista con el diario El Tiempo.

Murillo fue diagnosticada con agenesia en su pierna izquierda, una condición congénita que afecta el desarrollo de una extremidad.

Murillo recuerda que su interés por la moda surgió desde la infancia, cuando acompañaba a su madre a comprar telas y visitar a la modista.

“Mi mamá, que era una mujer cabeza de familia y sacó adelante a tres hijos, ahorraba todo el año, y en diciembre me llevaba a comprar las telas para hacernos ropa. Íbamos donde la modista y allá, yo viendo esas revistas empezaba a imaginarme qué cosas quería para mí”, relató.

Durante su etapa escolar también enfrentó episodios de acoso debido a su condición física, experiencias que —según ha contado— marcaron su proceso personal y la motivaron a impulsar proyectos enfocados en la inclusión.

¿Qué es el premio Cafam a la Mujer?

El Premio Cafam a la Mujer es un reconocimiento de responsabilidad social que destaca en Colombia el trabajo de mujeres líderes que desarrollan iniciativas en beneficio de sus comunidades.

Cada año se exalta a representantes de distintos departamentos del país que impulsan proyectos sociales en áreas como educación, desarrollo comunitario, inclusión y apoyo a poblaciones vulnerables.

En 2026, la distinción fue otorgada a Chechy Murillo por su labor con la Fundación Moda y Flores y su impacto en la formación y empoderamiento de miles de personas.