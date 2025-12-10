Un nuevo premio llegó en la tarde de este martes a la casa editorial EL HERALDO, y todo por cuenta de la periodista digital Lina Redondo, quien gracias a su capacidad creativa resultó ganadora en la categoría Medios y Periodismo de los Premios Afrocolombianos del Año, una iniciativa de El Espectador y la Fundación Color de Colombia que reconoce el gran aporte y tesón de personas afrodescendientes en diversas áreas de la vida nacional.

En la ceremonia de premiación que se cumplió ayer desde las 4:30 p. m. en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de Cali, también fueron reconocidos otros personajes en campos como la ciencia, cultura, deporte y tecnología, con el fin de romper el olvido y promover la inclusión en Colombia.

“Queremos que la inclusión sea una realidad cotidiana, así que hay que seguir construyendo puentes para derribar barreras y abrir nuevos espacios (…) Este premio es un llamado a la sociedad para que el tema afro no quede relegado en un programa de gobierno cada cuatro años. Así que quienes hoy reciben este reconocimiento también reciben una especie de mandato para seguir siendo referentes y voceros para exaltar su legado afro, manifestó Fidel Cano Correa, director del periódico El Espectador.

‘Detrás de la trend’

En el caso de Lina Redondo, su nominación y elección se da debido a su labor en el periodismo como mujer afrodescendiente y, especialmente, por un logro muy significativo que alcanzó este año junto al equipo digital de EL HERALDO. Se trata del reconocimiento a ‘Mejor Uso de Audio de América Latina’ con el podcast ‘Detrás de la trend’, un proyecto que lideró con su compañero Álvaro Ortiz.

Se trata de una propuesta en equipo junto a la editora web del periódico, María del Mar Quintana; el coordinador de redes sociales, Andrés Morales; y Gabriel Olivera, quien estuvo encargado de la edición del audio. Ese primer premio fue el que abrió la puerta a este nuevo reconocimiento, convirtiéndose así en el principal motivo por el que se tuvo en cuenta el nombre de la comunicadora barranquillera para esta nominación.

“‘Detrás de la Trend’, un pódcast que continúa en emisión, ha sido un proyecto que me reta en cada episodio y me ha permitido explorar nuevas formas de narrar. Este trabajo me confirmó que el periodismo también puede conectar desde lo cotidiano y lo digital sin perder rigor ni profundidad (…) Y ahora, con este nuevo reconocimiento, me motivo a pensar en desarrollar un proyecto con un enfoque más afro, que refleje el orgullo que siento por mi identidad y por la fuerza creativa de nuestra comunidad”, destacó Redondo.

Llena de orgullo

Lina agregó que recibir este premio es un honor inmenso para ella, convirtiéndose en la confirmación de que todo el esfuerzo, las madrugadas, los desafíos y las decisiones difíciles que ha tomado a lo largo de su carrera han valido la pena.

“Como afrocolombiana, recibir este reconocimiento me llena de orgullo porque demuestra que nuestro trabajo, nuestras voces y nuestras historias sí están siendo vistas y valoradas. En un país donde todavía tenemos brechas por cerrar, este tipo de espacios nos recuerdan que es posible abrir puertas y ocupar lugares que antes parecían lejanos”.

Su mensaje para otros jóvenes periodistas, se convierte en una invitación directa para que sigan apostándole a los proyectos que nacen de la curiosidad. “Esos son los que terminan abriéndose camino, incluso cuando al principio parecen pequeños. Crean en su voz y en su mirada: el periodismo necesita nuevas perspectivas, nuevas historias y nuevas formas de narrar. Y, sobre todo, no duden en ocupar los espacios que históricamente nos dijeron que no eran para nosotros. Cada historia que contamos deja huella y abre una puerta para quienes vienen detrás”.