Barranquilla amaneció otra vez con ese sonido de tambor que parece nunca apagarse. La Arenosa ya dio inicio a las cuatro fiestas, pero hay una que esperan con especial fervor, esa que con el paso de los días, va tomando fuerza y se mete en el ambiente hasta adueñarse de todo.

Se trata de su Carnaval, pactado para que inicie el próximo 14 de febrero, y como respuesta a esa premisa de que la ciudad vive una sola fiesta a través de sus diversos operadores, este martes se presentó una agenda unificada.

Las carnestolendas del 2026 prometen marcar un antes y después. Así lo aseguró el secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, al presentar la nueva agenda unificada, un compendio de actividades que articula a todos los operadores y a las iniciativas ciudadanas que sostienen la fiesta desde sus bases.

“El alcalde Alejandro Char decidió dar un reconocimiento explícito a quienes, durante años, han alimentado y fortalecido el Carnaval desde los barrios, los talleres, los grupos folclóricos y las tradiciones heredadas”.

Aclaró que Barranquilla debe ser consciente de que detrás de la Declaratoria de Patrimonio hay manos, voces y talentos que han hecho posible que esta celebración siga viva.

“Esto también es para que quede claro que el mandato de Michelle y de Adolfo Maury como Reyes del Carnaval va a quedar para la historia”.

La Escuela Distrital de Arte, junto a los Reyes del Carnaval 2026, Michelle Fernández y Adolfo Maury, junto a los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz y los reyes infantiles del Carnaval de la 44, Ashley Gómez y Germán Movilla, acompañaron el lanzamiento que busca marcar un antes y un después en la organización del Carnaval.

Serán más de 1.500 eventos desplegados en 150 barrios de las cinco localidades, lo cual permitirá que permitirá que todos los barranquilleros, sin importar su nivel económico o lugar de residencia, encuentren en las calles un espacio para vivir el Carnaval.

En el anuncio también cobró protagonismo la Escuela Distrital de Arte (EDA), que por tres décadas ha operado en silencio, desde los talleres donde se piensan las carrozas, la música, el teatro y las artes plásticas que dan identidad a la fiesta.

“Siempre hemos estado en la sombra y por eso hoy les presentamos esta galería porque esta industria creativa es gracias a nuestros artistas”.

La galería, compuesto por figuras carnavaleras también contó con una sorpresa para la reina Michelle, con una especie de turbo que sonaba su canción oficial.

“Qué emoción ver a todos estos talentos y que hoy estemos unidos por este Carnaval 2026 con amor, respeto. Nada de mensajes de odio, solo unión”.

Portafolio de estímulos

Barranquilla dio un paso decisivo hacia la organización de su fiesta más emblemática. Así lo explicó Iván Movilla, asesor de la Secretaría de Cultura, al detallar el alcance del Decreto 0766 de 2025, una norma que oficializa la creación de la Agenda Única de Actos Festivos y Lúdicos de Alto Impacto del Carnaval 2026.

Movilla precisó que este instrumento, ordenado por el alcalde, “es una herramienta de gestión cultural que articula, reconoce y pone en valor las expresiones que han convertido al Carnaval en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

La agenda surge de un proceso de concertación con hacedores, operadores, gestores culturales y organizaciones comunitarias, cuyos aportes quedaron integrados al acto administrativo.

El asesor resaltó que esta agenda no solo organiza la programación de la temporada, sino que también representa un reconocimiento oficial a la labor de cientos de colectivos y ciudadanos que, año tras año, mantienen viva la tradición.

“Las cifras lo revelan. Superar los 300 eventos, con una cobertura directa que alcanza al 70% de los barrios de la ciudad”.

Ese alcance es posible gracias al portafolio de estímulos, que ha permitido entregar recursos económicos tanto a las organizaciones como a los artistas y hacedores que diseñan y ejecutan las actividades de Carnaval.

“Este portafolio, clave para sostener la oferta cultural, abrirá una nueva convocatoria mañana, miércoles 10 de diciembre”.

Movilla pidió estar atentos a las redes oficiales, donde se compartirán fechas de reuniones y detalles del proceso. “Es un ejercicio que busca acompañar, orientar y fortalecer a quienes hacen parte esencial del Carnaval”.