Una investigación minuciosa que permita establecer los móviles del crimen de Carlos Andrés Pantoja Agámez, a quien la noche del domingo 7 de diciembre decapitaron en una vía pública de la vereda Bellavista, en el municipio de Coveñas, Sucre, exige su familia.

Lea: Horror en Coveñas: un hombre fue atacado con un pico de botella y decapitado durante la Noche de Velitas

Si bien “la Fiscalía tiene suficiente material para la investigación por los videos que circulan por todas partes”, su familia le pide al ente investigador-acusador que también sea motivo de estudio y análisis el actuar de las personas que estaban dentro del billar donde se registró la riña, lo asesinaron y posteriormente “lo sacaron arrastrado por el suelo como si hubiese sido un animal para ponerlo en la calle donde le cortaron la cabeza. El que lo saca es el mismo dueño del billar, el señor Orly. No hubo voluntad de ayudarlo”.

El pedido en nombre de la familia de Carlos Andrés Pantoja Agámez lo hace su primo Yovanis Pérez Viloria, que a su vez es el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bellavista.

Lea: Alcaldesa de Coveñas rechaza el crimen del albañil que fue decapitado

“Le pedimos a las autoridades que hagan una investigación exhaustiva para que se aclare lo ocurrido en este crimen que fue tan fatal para nuestra familia y para la comunidad. Necesitamos que los cómplices también sean judicializados”, le dijo el líder comunitario a EL HERALDO.

El crimen de Carlos Andrés Pantoja Agámez ocurrió a eso de las 10:00 de la noche del domingo 7 de diciembre en el interior del único billar que existe en Bellavista y que se sitúa en el sector de Tres Esquinas.

El Comando de la Policía Nacional en Sucre reportó al mediodía del lunes festivo 8 de diciembre la captura en flagrancia del señalado asesino, identificándolo como Jhony Feria Julio, de 25 años, quien ya está a órdenes de la Fiscalía General de la Nación para afrontar un proceso penal por el delito de homicidio.