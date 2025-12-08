El atroz crimen, que la noche del domingo 7 de diciembre cobró la vida de Carlos Andrés Pantoja Agámez en la vereda Bellavista, del municipio de Coveñas, en el norte del departamento de Sucre, no solo ha sido rechazado por su familia y por la comunidad, sino también por la alcaldía municipal y de manera personal por la mandataria Netsky Feria Moreno.

Leer más: Trabajos de mantenimiento dejarán sin servicio de energía a varios municipios este martes

La primera autoridad de los coveñeros conocía de vista y trato a Carlos Andrés, de quien la ciudadanía destaca era un hombre sin problemas que se dedicaba a ganarse la vida y la de su familia en los oficios de albañilería y mototaxismo.

En su red social personal, la alcaldesa dijo que esta es una de esas noticias que “nunca quisiéramos compartir. Noticias que duelen y que entristecen a nuestra gente, recordándonos lo frágil y valiosa que es la vida”.

Por su parte, en un comunicado a la opinión pública la “Alcaldía de Coveñas rechaza de manera categórica los hechos de violencia registrados en la noche del 7 de diciembre en el sector Bellavista, donde perdió la vida el ciudadano Carlos Andrés Pantoja Agámez”.

Ver también: Hombre asesinó a su vecino porque le pidió que no hiciera más disparos al aire

Agrega que a raíz de este caso en las primeras horas de este lunes festivo 8 de diciembre realizaron una mesa de coordinación con la fuerza pública y los organismos competentes para analizar la situación y articular las acciones institucionales requeridas.

A su vez indicó que la “administración municipal acompaña a las autoridades dentro del marco de sus competencias y respalda el avance del proceso investigativo”, al tiempo que le hace un llamado respetuoso a la ciudadanía para que, “en medio de esta situación dolorosa, considere el impacto que tiene compartir videos o imágenes del hecho”.

La mandataria agregó que “la difusión de este tipo de contenidos puede profundizar el dolor de una familia y de una comunidad que hoy enfrenta una pérdida irreparable. Apelamos a la sensibilidad colectiva y a la responsabilidad en el manejo de la información”.

Le sugerimos: La Gran Parada de la Luz vuelve a iluminar a Barranquilla

Y finalmente la administración que lidera Netsky Feria Moreno, le expresa su solidaridad a la familia, seres queridos y allegados de Carlos Andrés Pantoja Agámez, e invita a los ciudadanos que cuenten con información relacionada con los hechos a comunicarse con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o la Secretaría de Gobierno, “todo dato es valioso para el avance de la investigación. La vida es sagrada”.