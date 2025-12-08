Un hombre de 30 años fue asesinado por su vecino en el municipio de Floridablanca, Santander, en medio de un episodio de intolerancia desatado por una petición de no hacer más disparos al aire. El hecho ocurrió hacia las 6:30 de la tarde del 7 de diciembre, en el barrio Belencito de dicha población.

Lea: Horror en Coveñas: un hombre fue atacado con un pico de botella y decapitado durante la Noche de Velitas

El hoy occiso fue identificado como Jean Carlos Garnica González, quien -según las primeras versiones- estaba decorando la cuadra junto con otras personas, con motivo de la celebración del Día de las Velitas, cuando tuvo una diferencia con uno de sus vecinos, que terminó siendo su asesino.

Entretanto, el agresor, conocido en el sector bajo el alias de el Azulejo, estaba departiendo con un grupo de personas en la misma cuadra.

Lea: Asesinan a adolescente de 15 años en el barrio Villa Lozano, Soledad

Este sujeto llevaba un buen rato consumiendo bebibas alcohólicas y de pronto sacó un arma de fuego para hacer varios disparos al aire, según el relato de testigos.

El sonido de los impactos preocupó a los vecinos que estaban decorando la calle para celebrar en comunidad el Día de las Velitas. Uno de ellos, Jean Carlos Garnica González, decidió hacer algo al respecto.

Garnica se acercó a ‘el Azulejo’ y le pidió que dejara de hacer tiros al aire para evitar un accidente, pues muchas personas, incluidos niños y niñas, podían resultar lesionadas con las balas que él estaba lanzando.

Lea: Doble emergencia en Medellín: seis lesionados por incendio y tres casas afectadas por lluvias

Al hombre no le gustó este comentario y atacó con la misma arma a su vecino, impactándolo dos veces en la cabeza. Testigos del hecho auxiliaron a la víctima y la llevaron de inmediato a la Clínica Bucaramanga.

Sin embargo, al llegar al centro asistencial los médicos informaron que Jean Carlos Garnica González había llegado sin signos vitales.

La Policía actuó con rapidez y logró capturar al homicida, quien pretendía huir del sector. Ahora deberá responder ante la autoridad competente por este grave hecho.