Un hecho de violencia se registró en la madrugada de este sábado 25 de octubre en la zona metropolitana de Bucaramanga, Santander. Cuatro personas fueron asesinadas a bala en Floridablanca.

El hecho fue reportado a la Policía de Santander. Vecinos del sector conocido como La Invasión, entre los barrios Villa Esperanza y Altos de la Cumbre, informaron sobre una ráfaga de disparos en la zona. Las patrullas arribaron al sitio y los agentes encontraron cuatro cadáveres, todos con heridas por impactos de bala.

El reporte preliminar indica que varias personas ingresaron al sector con armas de fuego y empezaron a disparar de manera indiscriminada alrededor de las 3:30 de la mañana.

Identifican a las víctimas del ataque

La Policía identificó los cuerpos de las cuatro personas asesinadas, los cuales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal. Se conoció que las víctimas eran conocidas en la zona con los alias El Calvo, quien recibió impactos de bala en las manos, el brazo y el pecho; Álvaro, con heridas de bala en la pelvis y el rostro; Jhonatan, quien murió por impactos en el pecho y el tórax; y ‘Mosco’, quien presentaba marcas de bala en la cabeza.

Por este caso y otros hechos recientes ocurridos en Floridablanca, las autoridades adelantan labores para reforzar la seguridad en el municipio. Incluso, recientemente se convocó un consejo de seguridad para evaluar la situación y adoptar medidas que permitan contrarrestar la violencia que se viene registrando en el territorio.