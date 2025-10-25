En un hecho insólito, una mujer exhumó el cuerpo del que fuera su novio de un cementerio en el municipio de Landázuri, en Santander, bajo el pretexto de que quería “bañarlo y cambiarle la ropa”.

La mujer fue descubierta en aparente estado de embriaguez ya cuando había extraído el ataúd de la bóveda mientras ella reposaba en a un costado del féretro con el cuerpo expuesto.

Quien hizo el descubrimiento fue un trabajador del campo santo quien con cámara en mano se dirigió hasta la joven para preguntarle por qué hacía eso si “eso es un delito”

“A mí no me importa, así me cueste la vida”, se le escucha decir a la mujer sentada en el suelo rehusándose a enterrar de nuevo el cuerpo pese a los repetitivos cuestionamientos del hombre.

La mujer en cuestión justo al lado del féretro tiene dos botellas de cervezas y un pantalón que le pondría al cuerpo. “Yo le voy a poner uno mejor”, decía mientras sostenía la prenda de ropa de color azul con la que pretendía “cambiar” el cuerpo. Incluso en un momento golpea con fuerza

En Landázuri, una mujer ingresó al cementerio municipal, removió una lápida y sacó el ataúd de un joven, diciendo que quería “bañarlo y cambiarle la ropa”.

Vecinos aseguran que también le puso cervezas y una veladora. pic.twitter.com/8U6lk5asyV — Que pasó en Villavo informativo (@PasoVillavo) October 25, 2025

El hombre, que fue pareja sentimental de la mujer, murió el pasado 24 de julio en un ataque con arma blanca en Cimitarra, otro municipio ubicado a aproximadamente 50 kilómetros de Landázuri, según reveló RCN Radio.

Tras dar aviso a las autoridades estas procedieron a su detención y posterior traslado a un centro hospitalario pues al parecer se encontraba bajo efecto de sustancias psicoactivas.

De momento no se sabe si esta persona será procesada pues su acción se configura como un delito, según detalla el artículo 204 del Código Penal colombiano que lo denomina irrespeto a cadáveres.

“El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar las 10 unidades multa”, precisa.

Por su parte, el cuerpo exhumado fue dispuesto de nuevo en su bóveda.