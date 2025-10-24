Luego de que el Juzgado Primero de Familia de Bogotá emitiera un fallo confirmando la paternidad de Alejandro Char sobre Steven Char Ramos, el joven bogotano de 33 años de edad pidió una audiencia de conciliación extrajudicial con su progenitor.

Solo después de 33 años supe de la existencia de Steven: Char, tras solicitar reconocimiento voluntario de paternidad sobre joven bogotano

Según se lee en el documento, la solicitud fue realizada por Steven Char, a través de su abogado Johnny Mercado, ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación Liborio Mejía. El joven pidió que la diligencia se pueda llevar a cabo de manera virtual para que Char Chaljub pueda asistir sin inconvenientes.

Johnny Mercado, abogado de Steven Char.

Las pretensiones de Char Ramos son, entre otras, que Alejandro Char “reconozca y cumpla sus obligaciones legales” como padre.

“Intentar solucionar, por vía de conciliación o transacción, que la parte convocada reconozca y pague sus obligaciones legales dejadas de pagar como mi padre, conforme los hechos descritos en esta convocatoria”, se lee en un punto del documento presentado.

Suministrada

Asimismo, que la parte convocada, es decir, Alejandro Char, “reconozca y pague todos los gastos que me tocó asumir en el referido proceso de familia”, el cual, según pudo conocer EL HERALDO, viene desde 2023.

En el último punto, y según el documento el “más importante”, Steven Char Ramos solicita conocer personalmente a Alejandro Char.

“Conocer a mi padre en persona y que por lo menos escuche mi voz“, concluyó.

Suministrada a EL HERALDO Apartes del documento conocido por EL HERALDO.

La doble demanda que interpuso Steven Char Ramos por su paternidad

El pasado 15 de octubre, EL HERALDO reveló nuevos detalles, incluida la totalidad de la sentencia, sobre el hijo reconocido por Alejandro Char.

La historia se remonta a 1991 cuando Diana Magali Ramos Saavedra (madre de Steven) trabajaba en una constructora de la familia Char en Bogotá. Según lo conocido por este diario, Alejandro Char no era pareja de la señora Ramos Saavedra, sino que eran compañeros de labores. Sin embargo, en medio de esa relación que mantuvieron, Ramos Saavedra quedó en embarazo, del cual Char no tuvo conocimiento alguno solo hasta hace tres años.

Steven, nacido el 17 de junio de 1992, fue registrado por Jorge Eliecer Castellanos Moreno, quien figuró como su padre por 30 años hasta que en medio de una situación familiar la señora Diana Magali Ramos Saavedra les reveló tanto al supuesto padre como al joven que Alejandro Char era su verdadero progenitor.

Ante esto, Steven decidió contactar a Char Chaljub, en el año 2023 a través de sus representantes legales, para comunicarle en primera medida de su existencia y del parentesco que tenían, puesto que esto no fue de conocimiento de ninguna de las partes durante tres décadas.

La historia que trascendió alrededor del fallo sobre reconocimiento de paternidad de Alejandro Char a joven bogotano

Posteriormente, mediante apoderado judicial, Steven Castellanos Ramos decidió interponer doble demanda: una de impugnación de paternidad en contra de Jorge Eliécer Castellanos Moreno y una de investigación de paternidad en contra de Alejandro Char Chaljub.

El 9 de mayo del año 2024 se admitió la demanda ordenando la notificación a los demandados. Mediante un auto del 15 de agosto de 2024, una vez surtido el traslado y resuelta la notificación, se fijó la fecha para toma de muestra de ADN.

La primera muestra se realizó en el laboratorio de la Universidad Nacional el 1 de octubre de 2024, en la cual se determinó que Jorge Eliecer Castellanos Moreno no era el padre biológico de Steven.

Suministrada a EL HERALDO

Sin embargo, frente a la prueba de ADN de Steven y Alejandro Char, el 20 de agosto del 2025 el Instituto Nacional de Medicina Legal remitió informe sobre la “no comparecencia a la diligencia del señor Alejandro Char Chaljub por lo que el procedimiento no se llevó a cabo”.

No obstante, ese mismo día, en memorial con fecha de 20 de agosto de 2025 radicado por el apoderado de Char Chaljub, se informó al despacho del reconocimiento voluntario de la paternidad del señor Steven Castellanos Ramos.