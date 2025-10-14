A través de un comunicado a la opinión pública, Alejandro Char Chaljub se pronunció frente a la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá a través del cual se le reconoce su paternidad sobre el joven Steven Castellanos Ramos.

En dicho documento, el actual mandatario de los barranquilleros indicó que a través de un memorial –con fecha del 20 de agosto del presente año– solicitó el reconocimiento voluntario de la paternidad de Steven.

“En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, aseguró Char.

Fue enfático al sostener que “solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona”.

Char también mencionó que, tras cumplir con los trámites pertinentes y los requerimientos de la ley, “procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”.

Comunicado de Alejandro Char

Los antecedentes

El Juzgado Primero de Familia de Bogotá emitió una sentencia, que se dio a conocer este martes, a través de la cual se confirmó que Alejandro Char Chaljub es el padre biológico de Steven Castellanos Ramos, un joven bogotano de 33 años.

Con esta decisión –que corresponde a una demanda de impugnación de paternidad que había sido presentada en abril de 2024 y que fue admitida un mes después– se ordenó que Steven Castellanos Ramos sea “filiado y nombrado” como Steven Char Ramos.

En tal sentido, la jueza Nelsy Maribel Celis Zea ordenó a la Notaría 40 de Bogotá para que “proceda de conformidad inscribiendo la presente sentencia, acto que deberá realizar en el correspondiente registro civil de nacimiento con la sola copia auténtica de la presente sentencia”.

Asimismo, el juzgado declaró que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre de Steven, a pesar de haber sido inscrito inicialmente en el registro civil de nacimiento de la notaría 40 de la capital del país.