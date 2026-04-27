El barril de petróleo brent no es el único que ha registrado aumentos en su precio como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Irsael contra Irán, que se intensificó desde el pasado 28 de febrero con bombardeos en las ciudades iraníes de Teherán, Tabriz e Isfahán.

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EFE/EPA/FILIP SINGER Variación en los precios del petróleo en medio del conflicto en Oriente Medio.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo este lunes que su país estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos.

“Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que él (el presidente de EE. UU., Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad”, dijo Araqchí al canal de Telegram de la televisión pública rusa.

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MOHAMED HOSSAM/EFE El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una imagen del 17 de octubre de 2024. EFE/EPA/MOHAMED HOSSAM

Dos meses después de desatada la guerra, las negociaciones siguen en vilo, principalmente después de que el pasado fin de semana el canciller iraní abandonara Islamabad y Washington cancelara el viaje de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

De seguir el conflicto, varios productos subirán de precio en todo el mundo, empezando por los juguetes fabricados con fibras sintéticas como el poliéster y el acrílico. Los costos de los insumos ascenderían entre el 10 % y el 15 %.

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En ese sentido, también las prendas de vestir se verían afectadas en su precio final, ya que las fibras sintéticas forman parte de los insumos principales de la industria textil.

Shutterstock Las actividades industriales del Atlántico como la textil, alimentos y bebidas, y productos de aseo, jalonaron la industria manufacturera en el mes de enero.

En la lista también figuran productos en cuyo proceso de elaboración son clave los derivados del petróleo, como los teclados, cosméticos, calzado, detergentes, lentes de contacto y empaques.

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Asimismo, el incremento de costos en manufacturas de salud impactaría los precios de los productos médicos, vendas y adhesivos, entre otros, en cuya fabricación son fundamentales los petroquímicos.

El brent supera los 108 dólares

El barril de petróleo brent incrementó la subida inicial de este lunes y, poco después de las 10:30 horas, avanzó el 2,58 % y se sitúa por encima de los 108 dólares, a pesar de que Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación.

A las 10:30 horas, según datos de Bloomberg, el brent, el crudo de referencia de Europa, subió el 2,58 %, hasta los 108,05 dólares.

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No obstante, sobre las 10 horas, llegó a revalorizarse con más fuerza, casi un 3 %, hasta un máximo de 108,47 dólares.

El brent mantiene este lunes la tendencia alcista de la semana pasada, cuando sumó casi diez dólares, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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Este lunes sube de nuevo a pesar de que Irán ha presentado una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz, poner fin a la guerra y aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.