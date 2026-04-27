El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 0415 de 2026, norma que ordena el traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones en el marco de la denominada ventana pensional.

Dicha demanda fue presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez contra el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, mediante el medio de control de nulidad, de acuerdo con la providencia de la Sección Segunda de la corporación.

En ese sentido, se destaca que la decisión judicial ordena correr traslado de la demanda por un término de 30 días y requiere a las entidades demandadas allegar el expediente administrativo con los antecedentes de la actuación objeto del proceso.

Hay que recordar que el Decreto 0415 de 2026 establece que más de 120 mil personas que hicieron uso de la ventana pensional deberán trasladar sus recursos acumulados desde las administradoras privadas hacia Colpensiones. Dentro del decreto, se fija un plazo de 20 días para transferir la mitad de los recursos y 10 días adicionales para el saldo restante.

La normativa también afronta una segunda demanda presentada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien solicitó la suspensión provisional de la norma al considerar que excede las facultades reglamentarias del Ejecutivo.

También anunció acciones judiciales el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien cuestionó el traslado de recursos al señalar que compromete ahorros pensionales equivalentes a más de un punto del Producto Interno Bruto (PIB).