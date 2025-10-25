Nequi informó que su aplicación estará fuera de servicio desde las 11 :50 p. m. del sábado 25 de octubre hasta las 3 :00 a. m. del domingo 26 de octubre, debido a una intervención de mantenimiento programado en sus sistemas.

Explicaron que durante esas horas los usuarios no podrán ingresar a sus cuentas, consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios o usar la tarjeta digital o física asociada.

¿Por qué Nequi realizará una suspensión este fin de semana?

Según el comunicado oficial de la empresa, utilizada por más de 26 millones de personas en Colombia, no se trata de una falla imprevista sino de una pausa programada para ejecutar mejoras clave dirigidas a aumentar la seguridad, estabilidad y velocidad de la plataforma.

Y es que el pasado viernes se registró una caída inesperada del servicio, en la que usuarios de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga reportaron problemas para ingresar a la app o completar transacciones.

En ese caso también se observó impacto en los canales digitales de Bancolombia, empresa matriz de Nequi.

Entonces, si usted necesita hacer alguna transacción, hágala antes de las 11 :50 p. m. del sábado.