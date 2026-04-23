La plataforma financiera digital Nequi hizo una importante aclaración sobre una de las funciones de la ‘app’, con el propósito de prevenir casos de estafa que perjudican gravemente el bolsillo de los usuarios.

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Se trata de la opción ‘Pedir’, con la que cualquier usuario de Nequi puede solicitar a otro un monto específico de dinero.

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Pasos para pedir plata por Nequi

Ingrese a su cuenta de Nequi desde la ‘app’.

Seleccione el signo pesos “$”.

Seleccione “Pide” y elija “A un Nequi”.

Escriba los datos de la persona a la que le vaya a pedir:

Número de celular. El valor. Un mensaje.

No olvide que si selecciona el símbolo de contactos puede agregar desde su celular los números de las personas a las que les vas a pedir plata. Si la persona no aparece en la lista, seleccione “Agregar número” y puede agregar hasta 15 contactos.

¡Y listo! Así de fácil es pedir plata desde la ‘app’ Nequi. No olvide que para consultar el detalle de la petición vaya a las Notificaciones (Campanita). Luego, elija “En espera”.

Si la persona no te envía la plata, le aparece el detalle de la petición como vencida y puede intentarlo de nuevo o pedirle a otra persona.

“No existe botón para sacar plata sin permiso”

Ante quejas sobre una supuesta función que permite sacar dinero de otras cuentas de Nequi sin necesidad de que los dueños otorgen el permiso para que la plata salga de su saldo disponible, la plataforma se pronunció.

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Según el comunicado, citado por la revista ‘Semana’, “no existe ningún botón o funcionalidad en Nequi que permita sacar plata de la cuenta de otra persona sin su consentimiento en ninguna circunstancia”.

“En la app sí existe la opción ‘Pedir’, una herramienta que desde hace varios años permite solicitar dinero entre personas de manera voluntaria. Por ejemplo, se puede usar para pedirle a un amigo que también usa Nequi que pague su parte de la salida del fin de semana o lo que le corresponde del domicilio que pidieron en conjunto”, indicó Nequi.

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Agregó que cuando alguien solicita dinero a otra cuenta de Nequi, el titular de esta última debe revisar y aprobar la petición para que entonces se realice la transferencia. De lo contrario no se ejecuta ningún movimiento.