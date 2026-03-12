Nequi, la billetera digital más grande de Colombia, ya recibió luz verde por parte de la Superintendencia Financiera para operar por cuenta propia y separarse así de Bancolombia, su empresa matriz.

“Mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, Nequi recibió autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento. Esta autorización permite llevar a cabo las actividades propias de una compañía de financiamiento en todo el territorio nacional y así seguir acompañando el día a día de sus clientes”, informaron a través de un comunicado.

Este es solo el primer paso para su separación que se concretará de manera paulatina en 2026 y tendrá como punto final entre el tercer y cuarto trimestre del año, según adelantaron.

Nequi

“Proyectamos que la operación como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento se dé entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. Informaremos oportunamente nuestro inicio de operación como Nequi S. A. (independiente de Bancolombia S. A.) a través de nuestros canales oficiales”, explicó Nequi.

También se dirigieron a los usuarios, aseguraron que no deben preocuparse por nada ya que el proceso no impactará los servicios de la billetera digital que se configura como la más importante del país al contar con más de 24 millones de clientes.

“La experiencia, los canales de atención y los productos de Nequi siguen ahí para todos. Continuaremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta el momento, entregándoles a las personas soluciones financieras de forma fácil, simple y segura”, reza el comunicado.

Nequi

“Habla con tu plata”, la forma para entender las finanzas en Nequi

Nequi presentó a principios de febrero “Habla con tu plata”, una experiencia dentro de la app que permite a las personas entender cómo han movido sus finanzas y qué dicen esos hábitos sobre su relación con la plata.

Según lo explicado por Nequi, se trata de una guía práctica que conecta comportamientos con decisiones del día a día, en línea con el propósito de la plataforma de acompañar a las personas en su evolución financiera. Los usuarios encontrarán esta experiencia en la pantalla de inicio / Sugeridos Nequi / Habla con tu plata; también lo podrán ubicar desde el Buscador de la sección Servicios.

“En Nequi entendemos que la relación con la plata no es igual para todos. Por eso, con la experiencia “Habla con tu plata” buscamos que nuestros 27 millones de clientes puedan, a partir de los datos y recomendaciones prácticas, entender cómo han manejado su plata y tomar decisiones para el futuro, desarrollando una relación cada vez más consciente e informada con su dinero, sin juicios y a su propio ritmo”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

A partir de los datos de uso y de los movimientos que realizan, esta experiencia ofrece una lectura clara de cómo las personas manejaron su plata, con información como el número de transacciones realizadas, las personas con quienes más enviaron o recibieron plata e incluso el tiempo que pudieron haber ahorrado por hacer esas transacciones de forma digital y no física.

Al final de la experiencia, cada persona recibe un nivel que resume su comportamiento y a partir del cual se comparten recomendaciones prácticas acordes con su forma de uso, para que continúen evolucionando financieramente.