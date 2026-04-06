La billetera digital Nequi anunció una intervención técnica que afectará temporalmente las transferencias internacionales.

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La medida se aplicará en la madrugada del martes 7 de abril y tendrá una duración desde las 12:00 a. m. y la 1:30 a. m., por lo que no será posible realizar envíos ni recibir dinero desde el exterior.

La compañía explicó que se trata de una actualización puntual dirigida al sistema que gestiona este tipo de operaciones.

Nequi A pesar de esta pausa específica, el resto de herramientas de la aplicación continuará funcionando con normalidad.

Indicaron que el objetivo principal de este ajuste es revisar el desempeño de la plataforma y fortalecer los mecanismos de seguridad que intervienen en los movimientos internacionales. Para reducir el impacto, el mantenimiento se programó en un horario de baja actividad.

Asimismo, a pesar de esta pausa específica, el resto de herramientas de la aplicación continuará funcionando con normalidad.

Archivo Indicaron que el objetivo principal de este ajuste es revisar el desempeño de la plataforma y fortalecer los mecanismos de seguridad que intervienen en los movimientos internacionales.

Los usuarios podrán seguir accediendo a movimientos y consulta de saldo, transferencias nacionales, pagos en comercios y recargas.

Nequi recomendó a sus usuarios organizar con anticipación cualquier transacción internacional que tengan prevista.