La Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer este domingo 5 de abril unos audios correspondientes a dos reuniones sostenidas a inicios de 2025 entre el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y Jorge Lemus, quien para ese momento se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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Según el material revelado, antes de que las autoridades colombianas lograran tener contacto directo con el llamado ‘zar del contrabando’, al menos cuatro personas que afirmaban actuar en representación del Gobierno del presidente Gustavo Petro habrían establecido comunicación directa con él.

Asimismo, en las grabaciones también se oyen propuestas hechas por Lemus a alias Papá Pitufo, en las que se mencionan posibles beneficios judiciales, pese a no tener competencia para ello. De igual forma, el abogado del contrabandista advierte sobre eventuales repercusiones para el Gobierno y el entorno cercano del presidente Petro si su cliente decide revelar la información que posee.

Por medio de su defensa, ‘Papá Pitufo’ habría recordado al entonces jefe de inteligencia que cuenta con datos sensibles que podrían afectar al Ejecutivo, relacionados con varios emisarios que, según afirma, lo contactaron en nombre del mandatario.

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Además, el contenido de los audios deja en evidencia presuntos acercamientos irregulares entre funcionarios y personas cercanas al actual Gobierno con el contrabandista, además de ofrecimientos para facilitar su entrega en Colombia, lo que representaría una extralimitación de funciones por parte del jefe de la DNI. Asimismo, se advierte que ‘Papá Pitufo’ tendría información comprometedora para sectores del Gobierno y allegados al presidente.

En las grabaciones se menciona como primer emisario a Ramón Devesa, ciudadano catalán vinculado al Gobierno Petro desde la campaña. Posteriormente, Devesa fue señalado por Augusto Rodríguez, director de la UNP, por un supuesto caso de extorsión relacionado con la entrega de un video sobre la presunta devolución de 500 millones de pesos que ‘Pitufo’ habría intentado aportar a la campaña presidencial.

Asimismo, el segundo nombre mencionado es Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF, quien reconoció públicamente en 6AM W haber participado en una reunión con ‘Pitufo’ en España en abril de 2024. De acuerdo con su versión, acudió por instrucción del entonces director de la entidad, Luis Eduardo Llinás, y del propio presidente Petro.

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También, un tercer emisario sería el mismo Augusto Rodríguez. En uno de los audios, el abogado del contrabandista explica que dicho contacto se habría realizado a través de Gloria Arias, exfiscal que actualmente hace parte de la defensa de ‘Papá Pitufo’ y quien sería la cuarta emisaria.

Respuesta de Petro

El equipo periodístico de Noticias Caracol solicitó la versión del presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégica.

“El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la presidencia, se permite dar los siguientes comentarios”

“Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

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Asimismo, se hizo referencia a posibles irregularidades dentro de los organismos:

“Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

“La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el estado, le demostró para el señor Presidente, que, la fiscalía solo quería perseguir al gobierno, cuando el presidente Petro perseguí a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro”.

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Finalmente, añadió que “el señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo”.

Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”, concluyó.