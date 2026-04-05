La Policía Nacional, a través del Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura, mediante orden judicial, de José Antonio Medina Méndez, alias ‘El Apóstol’, exestudiante de la Universidad Nacional (UNAL) vinculado a las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

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De acuerdo a las autoridades, el hombre sería integrante de dicha estructura criminal con injerencia en San José del Guaviare, además es señalado de cometer atentados y actos terroristas con granadas y hechos de extorsión en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

Aunque su captura se dio el pasado 31 de marzo, recientemente se conoció que era estudiante de la UNAL y además la serie de acciones delictivas que lideró y ejecutó. La investigación, adelantada durante cuatro meses, inició tras la denuncia de un ciudadano en 2025, a quien le pedía hasta 500 millones de pesos, bajo amenaza de asesinato, y terminó en su posterior captura.

Capturado alias ‘El Apóstol’, señalado de terrorismo y extorsión en Kennedy.

La Policía y la Fiscalía lograron su detención por un presunto atentado con granada ocurrido en noviembre de 2025. https://t.co/3TImHGPz95 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) April 3, 2026

Alias El Apóstol, de 21 años, fue capturado en el municipio de Güepsa, Santander, donde intentaba ocultarse. Tras su judicialización, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural por los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

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En su audiencia, el joven negó los cargos en su contra, sin embargo fue enviado a la cárcel.

Sobre su prontuario, las investigaciones establecen que Medina Méndez se presentaba como miembro del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, de las disidencias de las Farc que están bajo el mando Alexander Díaz, alias Calarcá.

Además, entre sus acciones no solo estaban las amenazas que enviaba a sus víctimas, sino también ataques para presionar a las mismas con el fin de que pagaran.

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Según El Tiempo, el imputado estaba vinculado en la Universidad Nacional desde 2023 y que accedía a bonos de alimentación. De acuerdo con el medio citado, estaría en cuarto semestre de Derecho y ya habría sido desvinculado de la entidad.