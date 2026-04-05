El pasado viernes, 3 de abril, lo que debía ser la culminación de un viaje familiar de descanso se transformó en una tragedia inesperada. Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, un destacado empresario colombiano de 57 años de edad, falleció en las costas de República Dominicana.

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El fundador de la reconocida empresa tecnológica Quipux había ingresado a la isla caribeña el pasado 28 de marzo y tenía previsto su vuelo de regreso a Colombia para el 4 de abril. Sin embargo, a tan solo un día de finalizar sus vacaciones, un accidente en el mar truncó su retorno de forma prematura.

Los hechos ocurrieron en una playa cercana al hotel donde el empresario se hospedaba, ubicada en la popular zona de Bávaro, perteneciente a la provincia de La Altagracia. Durante la jornada, Zuluaga Giraldo ingresó al mar en compañía de sus dos hijos menores, de 12 y 14 años. En medio de la actividad recreativa, el fuerte oleaje de la zona los sorprendió y terminó arrastrándolos mar adentro. La Inspectoría de la playa Bávaro recibió una alerta hacia el mediodía, según documentó el canal local ‘CDN’, informando sobre un turista que pedía auxilio desesperadamente mientras era vencido por la corriente.

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Ante el llamado de emergencia, se activó un operativo de rescate inmediato que involucró al personal de socorro del hotel y a equipos médicos locales. Afortunadamente, los rescatistas lograron poner a salvo a los dos menores de edad, quienes sobrevivieron al angustioso episodio. Por su parte, el cuerpo del empresario fue localizado y sacado del agua tras una búsqueda que se prolongó durante aproximadamente 40 minutos. Zuluaga fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Hospiten Bávaro.

A pesar de los arduos esfuerzos de los equipos de emergencia, el empresario no presentaba signos vitales al momento de su ingreso al centro médico, el cual fue reportado de forma preliminar hacia las 2:25 de la tarde.

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El diagnóstico oficial, emitido por el médico Polanco Guzmán y difundido por el medio dominicano ‘Diario Libre’, confirmó que el deceso se produjo por hipoxia cerebral secundaria a asfixia por ahogamiento.

Posteriormente, las autoridades locales, en estrecha coordinación con la Policía Científica y la procuradora fiscal, certificaron la muerte en el área de la morgue, determinando el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en San Pedro de Macorís para los trámites legales de rigor.

Quién era Hugo Zuluaga y de qué se encargaba su empresa Quipux

La sorpresiva partida de Hugo Zuluaga deja un vacío enorme en el sector tecnológico y empresarial del país, donde forjó una carrera brillante orientada al servicio público.

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En el año 1995, unió fuerzas con Juan Pablo Ramírez para fundar Quipux en el municipio de Rionegro, Antioquia. Desde sus inicios, esta compañía se enfocó en diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas específicamente para el sector de tránsito y transporte. Su modelo de gestión resultó tan eficaz que rápidamente captó la atención de diversas administraciones locales en toda la región.

Entre los primeros clientes de la empresa destacaron los municipios antioqueños de Rionegro, Ciudad Bolívar, Itagüí y Envigado. Con el tiempo, la operación se expandió exitosamente hacia las principales capitales del país, incluyendo metrópolis como Bogotá, Cali y Medellín.

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Además, la visión estratégica de Zuluaga llevó a Quipux a cruzar fronteras con ambiciosos proyectos de internacionalización. La compañía logró establecer operaciones en Costa de Marfil, implementando sistemas de movilidad, modernos puntos de atención ciudadana y complejas bases de datos para el sector transporte. En el ámbito nacional, su participación técnica fue clave para la creación y soporte del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Líderes lamentan fallecimiento del empresario Hugo Alberto Zuluaga

El profundo impacto de su gestión motivó múltiples pronunciamientos desde el sector público y privado tras confirmarse la dolorosa noticia.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, utilizó sus redes sociales para enviar un respetuoso mensaje de solidaridad: “¡Dios lo tenga en su Gloria y le dé sosiego a la familia!”.

De igual manera, su colega y amigo cercano, el empresario Mauricio Tobón Franco, acudió a la red social X para rendirle un sentido homenaje póstumo. En su mensaje público, Tobón Franco expresó: “Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industria de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamerica y el mundo (...) Descansa en paz mi hermano, mi amigo, mi parcero; el mar que tanto amabas hoy te ha dado la paz eterna”.

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Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios destacó el papel crucial que jugó el empresario en el desarrollo de la infraestructura digital del país. La entidad señaló: “Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)”.

Para cerrar su pronunciamiento, la misma federación habló de la trascendencia de su obra en el fortalecimiento de las instituciones estatales. A través de un comunicado oficial, destacaron la huella imborrable de su trabajo.

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“Su legado deja una huella significativa en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyeron al fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la transformación digital de entidades públicas y privadas en el país (...) Reconocemos su visión, liderazgo y compromiso con la innovación, así como su valioso aporte al avance de soluciones que han sido cruciales para la gestión de la movilidad en los territorios. Hoy despedimos no solo a un empresario visionario, sino también a un ser humano admirable, cuya calidez, sencillez y compromiso dejaron huella en muchas personas e instituciones”, concluyó la Federación.